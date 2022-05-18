Казахстан планирует создать опасный объект на границе с Кыргызстаном?

Практически сразу после того, как в ходе спецоперации на Украине российские военные вскрыли сеть секретных биолабораторий на территории Незалежной, в Сеть попали данные о том, что "фабрика смерти", курируемая Пентагоном, может появится у границ Кыргызстана. Вот так братья казахи нам удружили. Несмотря на смертельную опасность, Астана под опекой и влиянием американских ястребов не может свернуть программу биологических исследований, которые запрещены международными конвенциями.

Эксперименты с патогенами особо опасных для человека вирусов - это ни что иное, как разработка оружия массового поражения. Добытые российской разведкой на Украине данные свидетельствуют о том, что секретные лаборатории вели работу над штаммами избирательного действия. То есть биотехнологии достигли такого уровня, что путем скрещивания можно получить вирус, который будет поражать людей одного этноса, либо определенной расы.

Сравнение, конечно, грубое, но это приблизительно то же самое, когда применяют химикаты в сельском хозяйстве против определенного вида жучков или саранчи. Казахстанские элиты, видимо, до конца не осознают, с чем они играют, а если осознают, то значит давно продали свой суверенитет и национальные интересы.

Итак, мы имеем сведения о том, что лаборатория Пентагона может появится где-то в Жамбылской области прямо у наших границ. Зачем нам такое соседство? Формат сотрудничества в ШОС, ЕАЭС или ОДКБ таких фокусов не предусматривает. Бишкек имеет полное право выразить свою обеспокоенность в связи с появлением объекта Пентагона у своих границ. А если потребуется, можно инициировать консультации с партнерами по международным и региональным организациям.

Вот так у нас обстоят дела с соседями. Десятками лет мы не можем решить с Астаной вопрос о свободном перемещении товаров. Вместо того чтобы решить эту проблему в интересах народов двух стран, власти Казахстана подкинули нам новую в виде американской биолабораторий.

Кирилл Степанюк, журналист, политолог