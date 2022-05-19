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В музее ИЗО прошла акция "Ночь музеев 2022"

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- Айжан Мамбеталиева
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Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и в этом году присоединился к Международной акции "Ночь Музеев 2022", тема этого года – "Сила музеев".

В программе сегодня - обновленная к юбилеям Гапара Айтиева и Семена Чуйкова экспозиция музея, экскурсии, лекции, мастер-классы по живописи, графике, ДПИ, скульптуре. Сказки для детей читала заслуженная артистка КР Бурул Асакеева. А актеры из театра "Республика ШКИД" показали одну из своих лучших постановок "Журавли летят над Хиросимой". Игра актеров тронула каждого до глубины души.

Также для собравшихся выступили артисты балетной студии "АНТРЕ". В этот день все действующие выставки музея были доступны для горожан. Можно было посетить весеннюю республиканскую выставку Союза художников, выставку, посвященную 80-летию народного артиста КР Геннадия Базарова "Прикосновение к личности", а также персональную выставку Нурбека Жолбунова "Чийме чий". В кинозала прошел показ короткометражных фильмов от Бишкекской школы современного искусства. На втором этаже музея прошел мастер-класс по фламенко, наверняка, после которого многие захотели прийти в студию и изучать танец.

Для самых маленьких посетителей мероприятия организовали детский уголок, малышей учили делать картины из войлока, лепить и рисовать.

В завершение вечера всех желающих приглашали на дискотеку. А играл для собравшихся ди-джей Rian.

Ну а во дворе перед входом в музей прошла ярмарка, на которой можно было приобрести всевозможные сувениры, сумки, украшения, сладости, интерьерные игрушки и многое другое. Каждый нашел что-то по душе.

"Мы очень благодарны всем пришедшим в музей. Для нас это очень ответственный день, и мы надеемся, что для вас он очень интересный. Ночь музеев – это международная акция которая проводится в профессиональный День работников музеев. Музей – это то пространство, которое должно помогать людям жить. Люди в музей приходят для того, чтобы стать лучше, и я хочу вас уверить, что все программы, которые мы сегодня сделали, продуманы так, чтобы вам было интересно. Надеемся, что обретем очень много новых друзей, для которых музей станет родным местом", - сказала директор музея ИЗО Айгуль Мамбетказиева.

Ночь музеев - международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие музеи открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции - показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь.

Впервые "Ночь музеев" была проведена в Берлине в 1997 году.

В 1999 году по инициативе Министерства культуры и коммуникаций Франции была проведена акция под названием "Весна музеев". В 2001 году в этой акции уже участвовало 39 стран Европы и Америки, в 2005 году "Весна музеев" переросла в "Ночь музеев".


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URL: https://www.vb.kg/418185
Теги:
музей, Кыргызстан, акция
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