В Нарыне судья и заместитель прокурора задержаны при получении взятки

Генеральная прокуратура задержала с поличным судью Жумгальского районного суда А.А. и заместителя прокурора района О.Ж. при получении взятки в сумме 50 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, следствием установлено, что судья Жумгальского района А.А. в сговоре с заместителем прокурора района вымогали взятку в сумме 50 тысяч сомов у гражданина Х.Д. за принятие решения в суде о прекращении дела в отношении его близкого родственника, обвиняемого в растрате и присвоении вверенного имущества.

Заместитель прокурора района водворен в изолятор временного содержания.