Министр чрезвычайных ситуаций посетил место ДТП в селе Чечме

Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев вчера, 21 мая, прибыл на место крупного ДТП в селе Чечме расположенный в городе Айдаркен Кадамжайского района.

Спецтехника министерства, трал марки "Хово" который был груженный погрузчиком попал в ДТП на КПП "Чечме" в селе Чечме.

Транспорт вместе со спасателями следовал для установки габионовых сетей в селе Божой Кадамжайского района, который пострадал от проливных дождей.

В результате ДТП погибли 8 человек, в том числе 2 сотрудника МЧС и 7 человек получили различные травмы.