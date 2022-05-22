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Министр чрезвычайных ситуаций посетил место ДТП в селе Чечме

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- Жан Алиев
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Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев вчера, 21 мая, прибыл на место крупного ДТП в селе Чечме расположенный в городе Айдаркен Кадамжайского района.

Спецтехника министерства, трал марки "Хово" который был груженный погрузчиком попал в ДТП на КПП "Чечме" в селе Чечме.

Транспорт вместе со спасателями следовал для установки габионовых сетей в селе Божой Кадамжайского района, который пострадал от проливных дождей.

В результате ДТП погибли 8 человек, в том числе 2 сотрудника МЧС и 7 человек получили различные травмы.


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URL: https://www.vb.kg/418318
Теги:
Баткенская область, ДТП, Кыргызстан, МЧС
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