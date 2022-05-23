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Самый большой в 2022 году астероид сблизится с Землей в эту пятницу

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- Асия Канаева
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Самый большой из известных в этом году астероидов из группы Аполлона сблизится с Землей 27 мая. Такое сообщение распространил Институт прикладной математики имени Келдыша (ИМП) Российской Академии наук. Об этом пишет ТАСС.

Институт опубликовал фото потенциально опасного астероида (7335) 1989 JA из группы Аполлона.

"В этом году он должен стать самым большим (размером около полутора километров) из известных потенциально опасных объектов, что позволит увидеть его даже в любительский телескоп с апертурой от 20 сантиметров. Минимальное сближение с нашей планетой произойдет уже 27 мая в 17 часов 26 минут по московскому времени на расстоянии около 4 миллионов километров со скоростью 13 км/с", - говорится в сообщении в Telegram-канале ИПМ.

В Институте уточнили, что за астероидом наблюдали несколько обсерваторий научной кооперации ИПМ.

"Полученные данные будут использованы для уточнения периода вращения, который известен весьма приблизительно", - пояснили ученые.

В свою очередь в Роскосмосе подчеркнули, что Земле во время сближения астероида (7335) 1989 JA ничего не угрожает.


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URL: https://www.vb.kg/418367
Теги:
в мире, космос
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