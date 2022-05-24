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Китайские ученые обнаружили редкую планетарную туманность

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Китайские ученые Университета имени Сунь Ятсена провели наблюдения за молодой планетарной туманностью IC 4997. Результаты исследования опубликованы на сайте arXiv.

Планетарные туманности представляют собой расширяющееся облако из газа и пыли, оставшееся после того, как звезда на этапе красного гиганта сбрасывает внешние слои, превращаясь в белого карлика. IC 4997 находится на расстоянии примерно 8000 световых лет от Земли. Температура газа достигает около 20 тысяч кельвинов, а температура центральной звезды - 49 тысяч кельвинов.

Астрономы провели наблюдение за IC 4997 с помощью радиотелескопа FAST. Они обнаружили радиолинию H I, указывающую на присутствие нейтрального водорода и редко обнаруживаемую в планетарных туманностях. Общее количество атомов водорода в атомной оболочке IC 4997 оценивается примерно в 17 септендециллионов (17 умноженное на 10 в 54-й степени). Эта водородная атомная оболочка имеет массу около 0,0146 массы Солнца, и астрономы выяснили, что она была выброшена по крайней мере 990 лет назад.


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URL: https://www.vb.kg/418434
Теги:
мировые новости, космос
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