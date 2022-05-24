Китайские ученые обнаружили редкую планетарную туманность

Китайские ученые Университета имени Сунь Ятсена провели наблюдения за молодой планетарной туманностью IC 4997. Результаты исследования опубликованы на сайте arXiv.

Планетарные туманности представляют собой расширяющееся облако из газа и пыли, оставшееся после того, как звезда на этапе красного гиганта сбрасывает внешние слои, превращаясь в белого карлика. IC 4997 находится на расстоянии примерно 8000 световых лет от Земли. Температура газа достигает около 20 тысяч кельвинов, а температура центральной звезды - 49 тысяч кельвинов.

Астрономы провели наблюдение за IC 4997 с помощью радиотелескопа FAST. Они обнаружили радиолинию H I, указывающую на присутствие нейтрального водорода и редко обнаруживаемую в планетарных туманностях. Общее количество атомов водорода в атомной оболочке IC 4997 оценивается примерно в 17 септендециллионов (17 умноженное на 10 в 54-й степени). Эта водородная атомная оболочка имеет массу около 0,0146 массы Солнца, и астрономы выяснили, что она была выброшена по крайней мере 990 лет назад.