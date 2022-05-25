Биоугроза. Эксперты КР написали открытое обращение к президенту РК Токаеву

Ряд экспертов Международной ассоциации по контролю биоисследований написали открытое письмо главе РК Касыму-Жоомарту Токаеву. В нем они просят отказаться от строительства биолаборатории на границе с Кыргызстаном.

Как отметил vb.kg политолог Бакыт Бакетаев, активисты готовы проводить пикеты у здания посольства РК в КР пока вопрос не будет урегулирован.

"Пока они решили действовать через СМИ. Но в дальнейшем дать гарантии, что они не выйдут на акцию протеста, я не могу. Вопрос серьезный, его надо решать. На кону безопасность Таласского региона Кыргызстана и всей страны в целом. Надеемся, руководство соседнего государства услышит нашу просьбу", - подчеркнул Бакетаев.

Редакция vb.kg публикует полный текст открытого письма-обращения МАКБИ:

"Президенту Республики Казахстан

Токаеву К-Ж. К.

О Б Р А Щ Е Н И Е

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Позвольте поблагодарить Вас за мудрую и кропотливую работу по укреплению братских и партнерских отношений между нашими странами и народами.

Все мы видели, как пандемия COVID-19 фактически парализовала весь мир. Мы все убедились в том, что ныне биологическая безопасность цивилизации стала главной проблемой человечества.

Мир стал свидетелем того, как за полтора года вирус поразил миллионы людей на всей планете. Не осталось ни одного государства, куда не проникла бы смертоносная зараза. Введение чрезвычайных мер, карантина, а также изоляция существенно подорвали экономики всех стран.

На этом фоне в последние годы на пространстве СНГ и вне его получают особое распространение биологические лаборатории, подконтрольные США. Казахстан – одна из республик, где располагаются подобные объекты. Помимо научной пользы, которую несут в себе исследования в данных лабораториях, они таят в себе и угрозу безопасности, в том числе сопредельным республикам.

Мы поддерживаем Ваше предложение, озвученное в Организации Объединённых Наций о необходимости начать процесс установления институциональной системы международного контроля над биологическими исследованиями.

Не так давно Вы подписали Закон "О биологической безопасности Республики Казахстан". В документе закрепляется запрет на обращение с патогенными биологическими агентами в целях разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

Особую обеспокоенность у нас вызывает намерение руководства Казахстана построить биолабораторию в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области к 2025 году. Таким образом, в непосредственной близости от границы Кыргызстана появится лаборатория уровня BSL-4 (Biosafety Level 4), позволяющая работать с патогенами, от которых либо нет защиты, либо она очень условна.

Также, насколько нам известно, при лаборатории в Жамбылской области планируется организовать особую зону хранения не только местных видов патогенных микроорганизмов, характерных для нашего региона, но и создать коллекцию особо опасных инфекций со всего мира.

Гражданское сообщество Кыргызстана призывает все государства взять под прозрачный контроль систему биологических, бактериологических, вирусологических исследований в военных целях.

Кыргызская Республика в 2004 году присоединилась к Международной конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, одобренной Резолюцией 2826 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1971 года и подписанной 10 апреля 1972 года.

В результате многочисленных митингов с участием гражданского общества Кыргызстан в числе первых стран на постсоветском пространстве отказался от строительства биологической лаборатории на территории Ботанического сада в городе Бишкеке.

Гражданское общество Кыргызстана призывает Организацию Договора о коллективной безопасности, мировое сообщество, лидеров всех стран, агентства ООН, все международные организации поддержать инициативу создания Международного агентства по контролю биологических исследований (МАКБИ) со штаб-квартирой в Бишкеке. Ее задачи, функции и полномочия предполагаются по подобию созданной в рамках Организации Объединенных Наций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое на сегодня контролирует все ядерные исследования.

Мы верим, что всё здравомыслящее, цивилизованное население планеты, всё мировое сообщество, все, кто неравнодушен к судьбе своих народов, поддержат данную инициативу. Только совместный контроль позволит остановить военные направления биологических исследований всех лабораторий, которые в настоящее время работают в различных странах мира.

В связи с этим, а также учитывая вышесказанное, обращаемся к Вам с просьбой пересмотреть решение о возведении биолаборатории в приграничной зоне в пользу отказа от её строительства. В случае невозможности отказа - рассмотреть вариант переноса места дислокации объекта вглубь территории Казахстана, на предельно возможном удалении от кыргызстанской границы. Также ввиду потенциальной опасности подобного рода объектов просим Вас поставить исследования и эксперименты биологической направленности под жесткий международный контроль.

Сопредседатель Международной ассоциации по контролю биологических исследований (МАКБИ) академик Российской академии естественных наук Мурат Суйунбаев".