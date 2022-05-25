В Бишкеке задержали женщину за махинации с земельными участками

В Аламудунском районе задержана подозреваемая в мошенничестве с продажей земельного участка, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что 5 мая 2022 года в ОВД Аламудунского района с заявлением обратилась М.Н., 1951 года рождения, о принятии мер в отношении малознакомой женщины, которая под предлогом перепродажи земельного участка приобрела у заявительницы земельный участок общей площадью 1 га, расположенный в селе Кара-Жыгач, за общую сумму 40 тысяч долларов.

При этом обговоренные денежные средства должна была возвратить в мае 2022 года, но, разделив участок еще на несколько и продав их нескольким людям, по сегодняшний день не возвращает денежные средства.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления была задержана и водворена в ИВС ГУВД города Бишкека М.У., где в последующем в отношении нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по материалам дела проводятся следственные и оперативные мероприятия.

Досудебное производство продолжается.