Турция начинает подготовку к отправке своего гражданина на МКС

Турция начинает подготовку к отправке своего гражданина на Международную космическую станцию (МКС), сообщил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинет министров. Об этом пишет ТАСС.

"В рамках национальной космической программы Турция официально начинает процесс отправки нашего гражданина на Международную космическую станцию", - сказал он.

В феврале прошлого года глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым сообщил ТАСС, что Анкара с большой вероятностью использует российский корабль "Союз" для полета своего космонавта, который запланирован на 2023 год.

В 2021 году Эрдоган объявил национальную космическую программу, которая включает подготовку космонавтов, а также отправку собственной ракеты на Луну. На реализацию этого проекта Анкара намерена потратить порядка 6 млрд долларов. Законодательная база для этого была подготовлена еще осенью 2016 года. Это один из наиболее крупных и амбициозных проектов в современной истории Турции.

В сентябре 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Анатолийскому агентству заявил о возможности подключения Турции к совместному проекту России и Казахстана по использованию космодрома Байконур. Рогозин также заявил о готовности РФ подготовить турецкий экипаж к полету на Международную космическую станцию в 2023 году, когда Турецкая Республика будет отмечать 100-летие со дня основания.