Сойдет и так?

Вы отдали бы своего ребенка в школу, на воротах которой крупными буквами написано: "Машины не пОрковать!"? А зубы пошли бы лечить в клинику, где вам письменно обещают все манипуляции провести под общей "анАстезией"?

Таких школ и таких клиник в Бишкеке и его окрестностях хватает. Ничего не поделаешь: катастрофическое падение грамотности – явление повсеместное. И с ним уже даже никто не борется (по крайней мере, на официальном уровне). Хотя есть еще такое понятие, как честь мундира. Уважающий себя и своих клиентов специалист никогда не позволит себе вопиюще безграмоные вывески – даже если он сам совсем не филолог и не имеет к грамматике ни малейшего отношения.

Это – специалисты, скажем так, невысокого уровня и полета. Настоящие спецы сидят в министерствах. И над такими учителями, которые машины не "пОркуют", и над доморощенными "анАстезиологами" есть начальники. Которые просто обязаны подавать им пример абсолютно во всем – в том числе и в правильном писании.

Довелось на днях зайти на сайт Министерства здравоохранения КР. В самом низу мелким шрифтом – "здавоохранения". Буква пропущена. Что ж, бывает. Банальная опечатка. Недопустимая, к слову, на официальном министерском сайте, но все же не грубейшая грамматическая ошибка – и на том, как говорится, спасибо. Есть здесь ошибки и посерьезнее.

Про совершенно безграмотные тексты мелким шрифтом, опять же, не говорим (а надо бы). Их вообще, похоже, никто не вычитывает и не проверяет. Обратим внимание лишь на то, что напечатано крупно, на главной странице. Например: "Список пациентов ожидающих бюджетное эндопротизирование тазобедренного сустава". Человек с филологическим образованием обязательно прицепится к падежу. Слово "ожидающих" требует падежа родительного ("ожидающих чего")... Но мы этому человеку уподобляться не будем. И даже тактично не заметим отсутствия запятой после "пациентов".

Но "эндопротИзирование" – это уж, простите, ни в какие ворота не лезет. И сильно подрывает доверие к специалистам, сидящим в Минздраве.

А что, интересно, на сайте Министерства образования и науки? Уж там-то в принципе быть не может никаких грубейших ошибок. В Минобранауки, как ни крути, работают люди, отвечающие за нашу с вами грамотность и образованность. У них не получится отмахнуться: у нас, мол, главное – не грамматика, а совсем другое, более важное... Что другое? И что для Министерства образования может быть важнее безупречной грамотности?

Опять же, не станем изображать буквоедов и, закрыв глаза, пройдем мимо множества пропущенных запятых. И даже мимо "ВУЗов" прописными буквами пройдём, хотя все, кроме наших минобразовцев, давным-давно знают, что слово "вуз" пишется именно так – и никак иначе.

Остановимся на том, что сразу, резко бросается в глаза, ибо расположено на главной странице (в разделе "Нормативные правовые акты") и набрано крупным шрифтом. Например, вот это: "Министр образования и науки... подписал приказ "Об охране жизни и здоровья детей в ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ Кыргызской Республики". Это в каких таких "образованиях"? Это что за странное словоформотворчество? Пока министр приказы подписывает, кое-кто из его подчинённых на сайте его компрометирует.

Это – для примера. Каждый может при желании зайти на министерские сайты ( https://med.kg/, https://edu.gov.kg/) и от души поудивляться. Театр, как известно, начинается с вешалки. И ещё одна поговорка тут к месту – про рыбу, которая гниёт с головы.