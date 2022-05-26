Судья и зампрокурора вымогали деньги за прекращение уголовного дела

ГКНБ совместно с Генеральной прокуратурой в рамках уголовного дела зафиксирован факт вымогательства и получения денежных средств судьей Жумгальского районного суда А.А.М. и заместителем прокурора Жумгальского района О.Ж.К., который был задержан с поличным. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

23 мая 2022 года в отношении судьи А.А.М. возбуждено уголовное дело по статье 343 УК КР ("Вымогательство взятки) для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности. Заместитель прокурора О.Ж.К. водворен в СИЗО ГКНБ сроком на 2 месяца.

Указанные должностные лица вымогали денежные средства у гражданина Х.Д. за прекращение уголовного дела, рассматриваемого в Жумгальском районном суде.