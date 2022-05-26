Погода
$ 79.57 - 80.57
€ 84.90 - 85.90

Судья и зампрокурора вымогали деньги за прекращение уголовного дела

115  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ совместно с Генеральной прокуратурой в рамках уголовного дела зафиксирован факт вымогательства и получения денежных средств судьей Жумгальского районного суда А.А.М. и заместителем прокурора Жумгальского района О.Ж.К., который был задержан с поличным. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

23 мая 2022 года в отношении судьи А.А.М. возбуждено уголовное дело по статье 343 УК КР ("Вымогательство взятки) для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности. Заместитель прокурора О.Ж.К. водворен в СИЗО ГКНБ сроком на 2 месяца.

Указанные должностные лица вымогали денежные средства у гражданина Х.Д. за прекращение уголовного дела, рассматриваемого в Жумгальском районном суде.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418514
Теги:
ГКНБ, взятка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  