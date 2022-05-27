NYT: между США, Европой и Украиной наметился раскол по целям в конфликте

Газета The New York Times считает, что между США, Европой и Украиной наметился раскол в оценках того, какие цели они преследуют в конфликте и на какие уступки готов пойти Киев ради его завершения. Об этом пишет ТАСС.

"По истечении трех месяцев выдающегося единства <...> все больше заметен раскол во мнениях о том, что делать дальше", отмечается в статье, опубликованной в четверг на сайте издания. Газета обращает внимание на то, что "в ситуации, когда США называют Россию страной-изгоем, которая должна быть исключена из мировой экономики, остальные, преимущественно в Европе, предупреждают об опасностях" такого подхода.

В частности, газета обращает внимание на изменение позиции США, напоминая о том, что в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил о стремлении Вашингтона видеть "Россию ослабленной". "Удивительное единство НАТО и Евросоюза" в последнее время "подвергается давлению", отмечает The New York Times, приводя в пример нежелание ряда европейских стран, в том числе Венгрии, вводить эмбарго на поставки российской нефти. "К тому же, европейцы даже не пытаются, по крайней мере пока, отказаться от импорта российского газа", отмечает газета. При этом Франция, Германия и Италия "обеспокоены возможным затягиванием" конфликта и опасаются "возможного ущерба для собственных экономик", считая Россию "неизбежным соседом, которого нельзя изолировать навсегда".

"Раскол во мнениях стал очевиден на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где Генри Киссинджер, 99-летний бывший госсекретарь США, предположил, что Украине, вероятно, придется пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования по итогам переговоров", отмечает The New York Times. "Если [президент Украины Владимир] Зеленский согласится на некоторые уступки, снимут ли США и их союзники многие из своих сокрушительных санкций, <...> или это грозит похоронить их надежду надломить российские возможности в будущем"? - задается вопросом издание.

Газета напоминает, что ранее Зеленский неоднократно говорил о том, что Киев намерен добиваться отвода войск на линию соприкосновения по состоянию на 23 февраля текущего года. "Но даже эти цели некоторые европейские чиновники и военные эксперты считают амбициозными, - констатирует The New York Times. - Многие эксперты опасаются, что это выходит за рамки украинских возможностей"