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Франция объявила об ограничениях на расход воды из-за засухи

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- Анастасия Карелина
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Во Франции в связи с засухой, которая возникла в результате рекордно жаркого мая, в 24 департаментах объявлено об особом положении относительно использования пресной воды. Об этом сообщает Le Figaro.

В затронутых засухой департаментах власти ввели ограничительные меры, включая, запрет на заполнение водой бассейнов, мойку автомобилей, а также полив садов.

Ограничительные меры в восьми департаментах были введены уже в середине апреля. По словам премьер-министра Франции Элизабет Борн, в этом году засуха началась очень рано. Политик отметила, что правительство планирует выделить 400 миллионов евро для помощи животноводам, которые будут испытывать проблемы с кормами для скота.


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URL: https://www.vb.kg/418607
Теги:
Франция, дефицит воды, засуха, в мире
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