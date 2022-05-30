СМИ Кыргызстана и Китая развивают потенциал нашего сотрудничества

"Цель нынешнего телемоста - укрепить социальную и общественную основу для долгосрочного развития ШОС, чтобы способствовать миру и стабильности в Евроазиатском регионе, развивать потенциал сотрудничества между странами-членами ШОС на основе "Шанхайского духа" и взаимовыгодного сотрудничества. Сделать это в первую очередь можете вы, представители средств массовой информации. И сегодня мы все вместе обсуждаем, как предоставлять потребителям нужную им информацию. Тем более что у СМИ сегодня очень большие возможности для этого", - сказал Ди Дэцзян, профессор и научный руководитель докторантов Китайского университета коммуникаций, проректор исследовательского института Сообщества единой судьбы человечества и научный сотрудник государственной ключевой лаборатории медиаконвергенции.

Его выступление на онлайн-встрече представителей СМИ стран-членов ШОС "Новые медиа: Китай – ШОС 2022" было посвящено именно влиянию растущей популярности метавселенной на сферу СМИ. В обсуждении проблемы принял участие и корреспондент "Вечернего Бишкека".

Как отметил профессор Ди Дэцзян, средства массовой информации переживают сегодня время цифровизации и информатизации, которые в корне меняют структуру медиаиндустрии. "И это помогает нам реконструировать нашу работу. СМИ – это мощная профессиональная сила, и ей нужны новые методы для сбора и быстрой передачи информации. И что важно учитывать при этом, так это знание своей аудитории, какие у нее интересы", - считает Ди Дэцзян.

По его мнению, традиционные СМИ не исчезнут. Они играют достаточно авторитетную роль. Они тоже меняются, развиваются. И, кстати, китайские власти многое делают, чтобы традиционные авторитетные СМИ остались на информационном рынке. Но технологические, новые и виртуальные пространства проникают во все сферы нашей жизни.

"Я думаю, что в будущем традиционные средства массовой информации не будут в чистом виде работать как телеканал или газета. В эпоху метавселенной они станут приложением к смартфонам, планшетам, гаджетам. Оно станет доступным для всех, поскольку у метавселенной нет границ. А стало быть, эта сфера станет более многоликой. СМИ перейдут от новостного сообщения к новостному обслуживанию.

Мы будет предоставлять не только новости, но и многие услуги. Во всех странах грядут такие перемены, независимо от того, насколько в каждой из них развиты информационные технологии", - считает профессор Ди Дэцзян.

Как он отметил, население разных стран все более зависит от Интернета. А в будущем ожидается, что еще больше людей будет уходить в виртуальное пространство. "Поэтому традиционные медиа, повторяю, не перестанут существовать. Но им придется встраиваться в новые технологии, в новые платформы, чтобы их аудитория получала не только качественную и достоверную информацию, но и оперативно", - добавил профессор.

Что, по его мнению, скажется на авторитете СМИ, поможет привлечь широкое внимание общественности, больше пользователей, а, стало быть, повысит его коммерческую рентабельность. То есть лучшие качества традиционных медиа – объективность, подлинность и ответственность остаются неизменными и в эпоху метавселенной.

Это онлайн-встреча представителей СМИ отвечает требованиям нынешнего времени и на конкретном этапе продвижения инициативы "Один пояс – один путь". И по-прежнему актуальна для всех стран, поддержавших эту инициативу, а том числе и для Кыргызстана, тема совместного строительства и совместного использования, сотрудничества и обоюдного выигрыша. Нынешняя встреча журналистского сообщества касается именно поиска новых механизмов более эффективного и продуктивного освещения средствами массовой информации развития этой инициативы, ее значения в мировом масштабе и, конечно, взаимовыгодного сотрудничества СМИ разных стран, политиков, представителей деловых кругов.

Как отмечалось, необходимость поиска новых способов информационного сопровождения инициативы "Один пояс - один путь" обусловлена ее все более возрастающей ролью в устойчивом развитии Евразийского региона и мире в целом. А тесное взаимодействие мировых СМИ в освещении продвижения инициативы китайского лидера способно практически содействовать укреплению экономического, социального и технического сотрудничества между странами-участницами "Пояса и пути", повысить их потенциал взаимовыгодных отношений во всех сферах. И "Вечерний Бишкек" вносит в это свою лепту.