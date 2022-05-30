"Приговор" должен быть обжалован!

- Евгений, здравствуйте. Это Елена Логачева, врач анестезиолог–реаниматолог. Срочно нужно ваше согласие на полостную операцию. У Альбины огромная опухоль, ее не было видно на УЗИ. "Зашли" лапароскопом, а там… Придется удалять матку, яичники, лимфоузлы. Все очень серьезно и срочно, она в операционной под наркозом, - женщина объясняла что–то еще, но Евгения словно контузило.

-Как опухоль? Вы же говорили, что киста… - Женя охрип от волнения. - Да, конечно, делайте все, что необходимо. Я уже еду!

По дороге в клинику Женя пытался успокоиться: возможно, новообразование доброкачественное, откуда взяться раку у здоровой тридцатилетней женщины? Всегда ведь кажется, что самое страшное происходит с кем-то другим. Операция шла почти пять часов, он измерял их шагами под дверью оперблока, прокручивая в голове события последних двух дней.

…Альбине стало плохо внезапно - она не могла ни сидеть, ни стоять. Думала, что снова защемило позвоночник, последние несколько месяцев ее мучили боли в пояснице. Но в этот раз боль была другой, она разливалась кипятком по всему животу, ночью становилось совсем невмоготу. Но УЗИ в нескольких клиниках не давали ответа, что болит - внешне все было в порядке.

Друзья посоветовали обратиться в больницу, где оперирует ученица известного доктора Эрнста Акрамова - Ольга Васильева. Альбина пришла туда, теряя сознание от боли. Пока ждала приема, повисла на батарее и тихонько выла. В этот момент по коридору шла Ольга Игоревна, она без слов поняла, что состояние женщины критическое. Подхватила ее и повела в кабинет УЗИ–диагностики.

- Две гнойные кисты в яичниках, срочно нужно оперировать, могут лопнуть в любой момент, - объяснила хирург Васильева. - Удалим их лапароскопом, через маленькие надрезы на животе. Сегодня ее подготовим, завтра утром прооперируем.

…Наутро следующего дня Женя привез в больницу все, что назначили врачи. Попросил позвонить ему, как начнется операция, он отпросится с работы и приедет. "Все будет хорошо, ведь оперирует один из лучших докторов страны", - успокаивал он сам себя. Звонок анестезиолога стал новой точкой отсчета в его жизни. "Что же теперь будет? Как об этом рассказать девятилетнему сыну, который накануне без мамы не мог уснуть. А если сейчас скажут, что нужно очень много денег, чтобы спасти Альбину, то где их взять? А родителям жены сейчас сообщить или потом?" -Женя ходил по коридору, садился на кресло, закрывая руками лицо. Думал, думал, думал…

- Операция закончилась. Мы сохранили Альбине все органы! - голос Ольги Игоревны вывел Евгения из гипноза отчаяния. - Срезали опухоль тонкими пластами, отделяя ее от всего, во что она проросла. Представляете, шесть на десять сантиметров, огромная, а так "спряталась", что на УЗИ не было видно. Она сдавливала нервные корешки спинного мозга - от этого и были сильные боли. Новообразование злокачественное, в этом сомнений нет. Сейчас нужно пройти химиотерапию, чтобы не было рецидива. А пока необходимо отвезти образцы на гистологию и иммуно-гистохимический анализ, - Евгению вручили три контейнера с желто–бурыми частями опухоли. Вот так, 3 мая, и началась борьба за жизнь Альбины, которую в одиночку ее семье просто не выиграть. За три дня лечения ушло почти сто тысяч сомов, но впереди - дорогостоящая химиотерапия. Ее точная стоимость станет известна после иммуно–гистохимического анализа, но сумма будет не ниже двадцати трех тысяч сомов за курс, который нужно повторять каждые три недели, пока Альбина не выйдет в ремиссию. Шанс на выздоровление у нее высокий, опухоль оказалась операбельной, это - главное!

…Просить помощи Женя и Альбина Колесниченко пришли вдвоем - он все время держал ее за руку. Рассказывая про больницу, слова подбирал, словно сапер, чтобы не ранить жену. Альбине ничего не оставалось, как с улыбкой соглашаться с его непоколебимой уверенностью - все будет хорошо! Но когда он отошел поговорить по телефону, женщина расплакалась.

- Держусь, держусь, а когда никто не видит, прорывает... Страшно очень! Не думала, что в тридцать лет начну умирать. Все это так внезапно случилось, что еще не привыкла к этой мысли. Главное, что со мной рядом мои родители, сынок, муж. Он знаете, что мне сказал? Я все сделаю сам, ничего не бойся! - карие глаза Альбины расцветают глубокой теплотой.

Женя возвращается. Увидев на щеках жены слезы, целует ее в висок: "Ну что ты, малыш?.. Перестань. Мы справимся. Помнишь, что доктор сказал -нужен положительный настрой и силы! Вот и оставляй тебя одну..." - журит он Альбину и старается скорее увести ее домой, подальше от травмирующих разговоров. Быстро идти она пока не может, Женя подставляет плечо, подстраивается под ее шаг. В свете заката они выглядят неделимым целым. Наверное, вот это и есть - "вместе и в горе, и в радости". Поможем им быть друг у друга!

…Первого июня Альбине исполнится тридцать один год. Давайте сделаем ей неоценимый подарок - пополним копилку жизни! Предварительная смета на химиотерапию: пять сеансов по 28 тысяч сомов. Это сто сорок тысяч сомов - сумма не заоблачная, но нужна срочно!

Перевести деньги просто:

перевести на банковские карты: "Оптима Банк": 4169 5853 4514 3928, "Демир банк": 1180 0001 3739 6161;

пополнить электронные платежные средства: ЭЛСОМ (KICB): 0555611015, О!Деньги: 0505611015, MegaPay: 0555611015, Mbank 0555611710;

передать помощь лично, связавшись с Альбиной и Женей по телефону: +996–555–611–015.