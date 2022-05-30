Метеорный шторм пройдет на Земле 31 мая

Крымский астроном Александр Якушечкин рассказал, что 31 мая жителей Земли ожидает очень интенсивный метеоритный шторм с пролетом нескольких тысяч метеоров в час, сообщает РИА "Новости".

"Утром 31 мая Землян ожидает чудесное зрелище - настоящий метеорный дождь, число метеоров может доходить до 10 тысяч в час. Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 6:30 (мск), когда на наших долготах уже будет рассвет", - рассказал Якушечкин.

По словам эксперта, лучше всего явление будет видно в западном полушарии, в Северной Америке. Он отметил, что, согласно расчетам, дождь начнется около 8 утра по московскому времени.

Якушечкин добавил, что в основном метеоры будут слабые и неяркие, поэтому желательно наблюдать явление за городом.