Столичные деревья проверяют на наличие вредителей

В Бишкеке работает выездная комиссия по вопросам проверки состояния зелёных насаждений на наличие вредителей и их лечения.

На осмотре зеленых "жителей" приняли участие сотрудники департамента химизации, защиты и карантина растений министерств, департамента городского хозяйства столичного муниципалитета, Бишкекского территориального управления государственного комитета по экологии и климату КР , главы четырех районов и представители ОФ "Инициатива Арча".

Обследование деревьев началось с перекрестка Молодая Гвардия-Боконбаева.

Городские карагачи и вязы повреждаются паразитами, усачами, и нуждаются в лечении. Если одних вредителей можно заметить на листьях и ветвях, то другие вредители ведут "подрывную" деятельность под корой.

По итогам обследования принято решение созвать круглый стол с участием энтомологов Кыргызско-Турецкого университета "Манас", Национальной академии наук, а также представителей государственных и муниципальных органов по защите растений и экологии, после чего подготовить акты на снос заражённых деревьев, в целях предотвращения заражения здоровых зеленых насаждений.