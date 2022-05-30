Погода
$ 84.00 - 85.00
€ 89.00 - 90.00

Столичные деревья проверяют на наличие вредителей

121  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке работает выездная комиссия по вопросам проверки состояния зелёных насаждений на наличие вредителей и их лечения.

На осмотре зеленых "жителей" приняли участие сотрудники департамента химизации, защиты и карантина растений министерств, департамента городского хозяйства столичного муниципалитета, Бишкекского территориального управления государственного комитета по экологии и климату КР , главы четырех районов и представители ОФ "Инициатива Арча".

Обследование деревьев началось с перекрестка Молодая Гвардия-Боконбаева.

Городские карагачи и вязы повреждаются паразитами, усачами, и нуждаются в лечении. Если одних вредителей можно заметить на листьях и ветвях, то другие вредители ведут "подрывную" деятельность под корой.

По итогам обследования принято решение созвать круглый стол с участием энтомологов Кыргызско-Турецкого университета "Манас", Национальной академии наук, а также представителей государственных и муниципальных органов по защите растений и экологии, после чего подготовить акты на снос заражённых деревьев, в целях предотвращения заражения здоровых зеленых насаждений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418668
Теги:
мэрия, Бишкек, Бишкекзеленхоз, деревья, деревья в Бишкеке
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  