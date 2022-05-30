Сына певицы Мадонны высмеяли за появление в женской одежде

Сына певицы Мадонны Дэвида Банду высмеяли в сети за появление на публике в традиционно женской одежде. Соответствующие кадры опубликовало издание Daily Mail.

Артистка и ее приемный сын были замечены среди зрителей боксерского поединка бойцов Джервонты Дэвиса и Роландо Дэвиса, который проходил в бруклинском "Барклайс-центре".

16-летний парень предпочел выйти в свет в красном макси-платье с V-образным вырезом в сочетании с кроссовками, сумкой с надписями и очками прямоугольной формы. 63-летняя исполнительница, в свою очередь, надела черный спортивный костюм из новой совместной коллекции модного дома Balenciaga и бренда Adidas. Дополняли образ певицы солнцезащитные очки в оправе розового цвета, украшения в виде цепей и сумка-чемодан.