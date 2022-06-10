Иностранные компании, оказывающие электронные услуги в КР будут платить НДС

С 1 января текущего года все иностранные компании, которые реализуют услуги в электронной форме, обязаны платить налог на добавленную стоимость в бюджет республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных услуг.

ГНС запустила электронный сервис для прохождения удаленной налоговой регистрации иностранными организациями.

В настоящее время функционал сервиса позволяет иностранной организации, оказывающей электронные услуги, пройти налоговую регистрацию в качестве налогоплательщика НДС, получить идентификационный налоговый номер и доступ в личный кабинет налогоплательщика.

Так называемый "Налог на Google" относится к иностранным организациям, оказывающим услуги в электронной форме без использования доменного имени или IP-адреса, зарегистрированного в Кыргызской Республике, местом поставки которых признается территория Кыргызской Республики.