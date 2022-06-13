Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Ее зовут Лайка

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищет дом для молодой собачки, которую зовут Лайка. Подопечной фонда сейчас десять месяцев. Животное здоровое, привитое и стерилизованное. Лайка очень дружелюбная. Если у вас уже есть кошечка или собачка, Лайка может стать им хорошим другом. На новое место жительства собачку привезут. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Очень славный пес

"Добрые руки" представляют вашему вниманию красивого крупного кобеля, своим внешним видом напоминающим лабрадора. Пес здоров и привит. Животное очень доброе, обладает спокойным характером, но на чужих лает. Будущему хозяину этого красавца привезут. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Активная и жизнерадостная

Пристраивается красивая активная и жизнерадостная собака. Вы можете видеть ее на фото ниже. В настоящее время этому животному три с половиной месяца. Когда вырастет, будет довольно крупной. Собака здоровая, привитая от инфекционных заболеваний. Стерилизацию, которую необходимо будет сделать в возрасте семи месяцев, гарантирует взять на себя фонд. Если вы хотите познакомиться с этим добрым существом, любящим играть с детьми и хорошо охраняющим двор, звоните по указанному номеру. Собаку привезут вам представители фонда. Телефон: 0(709)784-537.

Кому отличную охранницу?

Обратите внимание и на эту красивую собачку. Перед вами прекрасная охранница. Собачке сейчас три с половиной месяца. Вырастет наша подопечная в собаку среднего размера. Животное здоровое, привитое от инфекционных заболеваний. Стерилизацию собаки в возрасте семи месяцев фонд "Добрые руки" гарантирует. В новый дом это пушистое создание привезут. Набирайте: 0(709)784-537.

Самостоятельная пушистая персона

И последняя на сегодня пушистая персона. Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищут дом для котенка-девочки полутора месяцев. Несмотря на столь юный возраст это уже довольно самостоятельная, ласковая мурлыка. Хотите забрать этого пушистика себе? Тогда следующие номера для вас: 0(709)581-589, 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.