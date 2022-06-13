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Через пять лет ученые смогут создавать "приворотные зелья"

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- Асия Канаева
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Антрополог Анна Мачин из Оксфордского университета (автор книги "Почему мы любим") заявила, что уже через пять лет "приворотные зелья" станут реальностью. Об этом пишет dailymail.co.uk.

"Мы знаем достаточно о нейрохимии любви, чтобы создать вещи, с помощью которых вы могли бы улучшить свои способности находить любовь или увеличить вероятность того, что останетесь желанны", - считает Мачин.

По словам антрополога, уже сегодня есть возможности для разработки "любовных наркотиков". Такие средства будут включать в себя окситоцин - гормон, который отвечает за привязанность. А для несчастных влюбленных можно будет создать "лекарства" на основе антидепрессантов.

"Приворотное зелье" позволит людям чувствовать себя увереннее во время свиданий.

"Вы могли бы принимать его перед выходом на улицу в субботу вечером - вместе с бокалом просекко", - пояснила Анна Мачин.

Мачин отметила, что основные проблемы с производством таких средств связаны с этическими вопросами, но финансовая составляющая все же должна их перевесить.

"Представляете, сколько денег можно заработать?" – задается вопросом антрополог.


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URL: https://www.vb.kg/419204
Теги:
Великобритания, наука, в мире
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