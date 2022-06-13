Через пять лет ученые смогут создавать "приворотные зелья"

Антрополог Анна Мачин из Оксфордского университета (автор книги "Почему мы любим") заявила, что уже через пять лет "приворотные зелья" станут реальностью. Об этом пишет dailymail.co.uk.

"Мы знаем достаточно о нейрохимии любви, чтобы создать вещи, с помощью которых вы могли бы улучшить свои способности находить любовь или увеличить вероятность того, что останетесь желанны", - считает Мачин.

По словам антрополога, уже сегодня есть возможности для разработки "любовных наркотиков". Такие средства будут включать в себя окситоцин - гормон, который отвечает за привязанность. А для несчастных влюбленных можно будет создать "лекарства" на основе антидепрессантов.

"Приворотное зелье" позволит людям чувствовать себя увереннее во время свиданий.

"Вы могли бы принимать его перед выходом на улицу в субботу вечером - вместе с бокалом просекко", - пояснила Анна Мачин.

Мачин отметила, что основные проблемы с производством таких средств связаны с этическими вопросами, но финансовая составляющая все же должна их перевесить.

"Представляете, сколько денег можно заработать?" – задается вопросом антрополог.