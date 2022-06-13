В Ошской области сотрудниками ГКНБ обнаружен тоннель в доме

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение контрабандной деятельности, сотрудниками ГКНБ при содействии ПС ГКНБ, 11 июня 2022 года установлен очередной тоннель в доме, расположенном по адресу: Ошская область, Кара-Сууйский район, город Кара-Суу.

В ходе проведения без отлагательного обыска по вышеуказанному адресу в одном из помещений обнаружен заваленный вход в подземный тоннель, владельцем данного дома является гражданин Кыргызстана М.И.М.

Следствием установлено, что М.И.М. в сентябре-месяце 2021 года вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом по имени "Рустам", которого знает с 2014 года, произвели параллельные раскопки (навстречу) тоннеля, связывающего Кыргызскую Республику и Республику Узбекистан, со стороны М.И.М. (из КР) и "Рустама" (из РУз), с целью незаконной переправки товаров народного потребления и иностранной валюты из Кыргызстана в Узбекистан.

В ходе следственных мероприятий М.И.М. вину в содеянном полностью признал и выразил готовность ко всестороннему сотрудничеству со следственными органами в целях выяснения всех обстоятельств совершения данного преступления.

В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.