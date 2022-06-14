МВД подготовил социальный ролик о водителях, которые засыпают за рулем

Автомобильная дорога Балыкчы-Ананьево-Каракол и Балыкчы-Боконбаево-Каракол, проходящая по территории Иссык-Кульской области, остается загруженной даже в ночные часы, говорится в описании к видеоролику. При этом многие водители проезжают сотни и тысячи километров на автомобиле, в том числе и в ночное время. По причине усталости в разы возрастает риск спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.

"Отдел обеспечения безопасности дорожного движения по УВД Иссык-Кульской области обращает внимание путешествующих на проблемы дорожной безопасности, когда водители засыпают от усталости управляя транспортным средством. С начала года на территории Иссык-Кульской области зарегистрировано 5 подобных фактов. В результате которых 5 человек погибли и 11 получили различные травмы, из них 5 дети. ООБДД по УВД Иссык-Кульской области призывает всех водителей, не торопитесь, совершите остановку, отдохните и только после, продолжите путь!", - призывают в ведомстве.