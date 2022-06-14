При получении взятки задержан работник военного комиссариата

Военная прокуратура Бишкекского гарнизона 14 июня 2022 года задержала работника военного комиссариата Октябрьского района города Бишкек С.М. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Отмечено, что задержание было произведено в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье ст.337 Уголовного кодекса при передаче незаконно выписанного военного билета на имя Ц.И., за которое С.М. в феврале текущего года получил 30 тысяч сомов от Ц.И. в качестве вознаграждения.

В настоящее время по данному факту военной прокуратурой Бишкекского гарнизона ведется расследование.