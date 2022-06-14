Погода
$ 80.69 - 81.69
€ 86.73 - 87.72

При получении взятки задержан работник военного комиссариата

251  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Военная прокуратура Бишкекского гарнизона 14 июня 2022 года задержала работника военного комиссариата Октябрьского района города Бишкек С.М. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Отмечено, что задержание было произведено в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье ст.337 Уголовного кодекса при передаче незаконно выписанного военного билета на имя Ц.И., за которое С.М. в феврале текущего года получил 30 тысяч сомов от Ц.И. в качестве вознаграждения.

В настоящее время по данному факту военной прокуратурой Бишкекского гарнизона ведется расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419285
Теги:
Генеральная прокуратура, взятка, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  