В Кеминском районе задержан подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

19 июня в дежурную часть ОВД Кеминского района обратился местный житель. Он рассказал, что на протяжении нескольких дней не видит своего соседа. На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники милиции обнаружили труп Б.С., 1992 года рождения с многочисленными телесными повреждениями. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей статьей 122 ("Убийство") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Кеминского района по подозрению в совершении данного преступления задержан двоюродный брат убитого - ранее судимый Б.А., 1979 года рождения. По предварительной версии следствия, преступление было совершенно на почве пьяной ссоры.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ОВД Кеминского района. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.