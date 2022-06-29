В Кыргызстане сроки представления отчета по НДС продлены до 1 сентября

В Кыргызстане сроки представления отчета по НДС и информационного расчета продлены до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По данным пресс-службы, постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 24 июня 2022 года № 340 до 1 сентября продлены сроки представления (без подачи письменного заявления) ряда отчётностей. В том числе:

– налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, предоставляемой налоговым агентом, за отчетные периоды с 1 января по 30 мая 2022 года;

– информационного расчета по налогу на имущество (авто, недвижимое имущество) за 2022 год.

"Это сделано в целях создания благоприятных условий для предпринимателей страны.

Новым Налоговым кодексом Кыргызской Республики, вступившим в силу с 1 января текущего года, введена норма, предусматривающая уплату НДС налогоплательщиком – налоговым агентом по выполненным работам и оказанным услугам иностранной организации, деятельность которой не приводит к образованию постоянного учреждения на территории Кыргызской Республики, за исключением иностранной организации.

Указанное означает, что при приобретении налогоплательщиком – налоговым агентом у иностранной организации, деятельность которой не приводит к возникновению постоянного учреждения на территории Кыргызской Республики, работы или услуги, местом поставки которых признается территория Кыргызской Республики, налоговый агент обязан исчислить, удержать и перечислить в бюджет сумму налоговых обязательств по НДС.

Кроме того, введены в действие формы информационного расчета по налогу на имущество.

Налоговой службой в целях реализации данной нормы Налогового кодекса разработаны формы информационных расчётов, а также форма налоговой отчётности по НДС налогового агента, утверждённые уполномоченным налоговым органом".