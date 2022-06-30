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Американец Дэвид Раш прошел 5 километров, удерживая гитару на подбородке

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- Анастасия Карелина
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Американец, около 250 раз попадавший в Книгу рекордов Гиннесса, поставил новый рекорд. Он прошел 5 километров, удерживая гитару на подбородке. Об этом сообщает UPI.

Дэвид Раш из американского штата Айдахо, который регулярно попадает в Книгу рекордов Гиннесса, установил новый рекорд. Мужчина прошел 5,47 километра с гитарой на подбородке. Такую дистанцию он преодолел, сделав 13 кругов по дорожке для бега вокруг стадиона. На это у Раша ушел один час и семь минут.

По словам мужчины, чтобы удержать гитару, ему приходилось "бороться с легким ветерком". После установления рекорда Раш почувствовал, что у него кружится и болит голова. Чтобы прийти в себя, ему пришлось лечь.

А в середине июня Раш побил другой мировой рекорд. Он сумел продержать на лбу бензопилу в течение 31 минуты и 25 секунд. Всего американец поставил уже около 250 рекордов.


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URL: https://www.vb.kg/419929
Теги:
рекорд, США, в мире
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