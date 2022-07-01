В Узбекистане бывшим заключенным будет оказываться материальная помощь

Узбекистанцам, которые отбыли свой срок в тюрьмах, будет оказываться единовременная материальная помощь в размере 9,2 миллиона сумов. Эти деньги можно будет направить на развитие собственного бизнеса, сообщают СМИ со ссылкой на данные Минюста.

Это предусмотрено Положением о порядке предоставления "пакета первичной социально-материальной помощи" по содействию социальной адаптации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы.

Денежная помощь будет предоставляться однократно для содействия в социальной адаптации бывшего заключенного в десятикратном размере минимального размера оплаты труда (9,2 миллиона сумов). Деньги должны быть направлены на реализацию проектов в таких направлениях, как предпринимательство, архитектура, ремесленничество

Средства выдаются на основании решений Межведомственных постоянных комиссий по рассмотрению данного вопроса. Получатели помощи после отбытия наказания в трехмесячный срок представляют заявление в рабочий орган с приложением собственного конкретного проекта.