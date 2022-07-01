Медфак КРСУ готовится к выпускному молодых врачей

Вскоре в большом актовом зале Кыргызско-Российского Славянского университета состоится очередной торжественный Ученый Совет, связанный с 23-м выпуском врачей-лечебников, 14-м – педиатров и стоматологов, 21-м – клинических ординаторов медицинского факультета КРСУ.

28 лет назад, в такое же жаркое лето, состоялся 1-й набор на новорожденный медфак. Их, первых будущих врачей общей практики, было всего 32 человека. А весь факультет состоял из одной кафедры медико-биологических и медико-психологических дисциплин во главе с единственным на тот момент штатным сотрудником – зав. кафедрой и деканом, профессором Анэсом Зарифьяном.

Сегодня же медфакультет по масштабам своим может смело претендовать на статус вуза, имея 37 специализированных кафедр и лабораторий, 326 штатных сотрудников (56% из которых – доктора и кандидаты наук), обучая уже не по одной, а по трем специальностям (лечебному делу, педиатрии, стоматологии) свыше 2000 студентов, а также ведя активную подготовку ординаторов и аспирантов.

С учетом выпуска этого года факультет дал Кыргызстану, России, да и ряду других стран уже 2483 врача общей практики, 941 детского врача и 1817 стоматологов. Многие из его выпускников сумели успешно проявить себя в медицинской педагогике, науке и практике как в КР, так и далеко за ее пределами, в том числе в дальнем зарубежье.

В последнее время, благодаря Программе развития Славянских университетов, финансируемой Россией, медфак успешно модернизирует свою учебную базу, открывает новые центры и лаборатории, закупает современное медицинское оборудование.

Нынешний год, несмотря на все его сложности, порадовал и другими успехами. Успешно прошли национальную аккредитацию образовательные программы "Лечебное дело" и "Педиатрия". Двое сотрудников получили ученое звание "профессор". Опубликовано немало учебно-методических и крупных научных трудов, проведен ряд актуальных научных мероприятий. Особенно радуют успехи студентов-кружковцев: на оффлайн и онлайн олимпиадах, конкурсах, конференциях. Ими завоевано в командных первенствах один Гран-при, 29 первых мест, 15 – вторых и 22 – третьих.

Нынешний выпуск, включающий 174 лечебника, 73 педиатра и 71 стоматолога, стоит добрых слов: 50 молодых врачей заслужили кыргызские и российские дипломы с отличием.

В этом большая заслуга не только студентов, но и их педагогов-наставников, ряд которых представлен к награждению почетными знаками "Отличник образования", "Отличник здравоохранения", грамотами Минобразования и науки, Минздравоохранения, а также соответствующих профсоюзов нашей страны.