Казахстан готов помочь Евросоюзу энергоресурсами

Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых рынках. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает kt.kz со ссылкой на пресс-службу главы РК.

Как передает пресс-служба, заявление Токаева прозвучало в ходе его телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщила пресс-служба.

Сообщается, что президент Казахстана подчеркнул важность личной встречи в Брюсселе в ноябре прошлого года и реализации достигнутых договоренностей. Он отметил, что Казахстан стал первой страной, подписавшей с Европейским союзом соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое вывело отношения РК с ЕС на новый уровень. По словам Токаева, страна привержена развитию устойчивых связей с Евросоюзом - самым крупным торговым партнером Казахстана.

Пресс-служба информирует, что в ходе беседы стороны подробно обсудили вопросы региональной и глобальной повестки дня. Выразили обеспокоенность по поводу обострения продовольственного кризиса.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость приложения совместных усилий для оздоровления международной ситуации, установления доверительного диалога по самым актуальным проблемам.

"Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода буферного рынка между Востоком и Западом, Югом и Севером", - сказал он.

Глава РК также призвал Европейский союз к сотрудничеству в деле развития альтернативных трансконтинентальных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Вместе с тем Токаев выразил обеспокоенность в связи с создавшимися угрозами энергетической безопасности в мире. Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.

Президент Казахстана подтвердил приверженность республики усилиям международного сообщества по стабилизации ситуации в Афганистане и оказанию помощи этой стране.

В завершение беседы президент Касым-Жомарт Токаев пригласил Шарля Мишеля посетить республику с визитом.

Источник: eadaily.com