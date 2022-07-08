Состоялся форум Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов

Состоялся 12-й научно-консультативный форум Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов "Эне жана бала". Ведущие специалисты из регионов республики, национальные и иностранные спикеры рассказали, какие новшества внедрены в службу охраны материнства и детства, поделились мнением, как решить еще имеющиеся в ней проблемы.

- Профессор, в обществе сложилось мнение, что весомой роли в улучшении качества медицинской помощи медицинские ассоциации не играют. У них, как говорят врачи, не хватает настойчивости. А потому они разочаровались в их эффективности, а многие пациенты и не знают об них. Что скажете?

Этот вопрос редакция vb.kg адресовала президенту Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов, доктору медицинских наук, профессору Арсену Аскерову.

- Что касается нашей ассоциации (о других судить не берусь), то ее деятельность в области охраны материнства и детства нельзя недооценивать. Она многое сделала и делает для снижения материнской и детской смертности в стране. В частности, участвовала в совместных проектах Минздрава и его международных партнеров, в том числе и в большой программе Всемирного банка на уровне первичной медико-санитарной помощи и больниц КР "Финансирование, основанное на результатах".

Причем с проведением обучения и внедрением симулятивных экзаменов по оказанию неотложной помощи при преэклампсии (заболевание во время беременности, с которым связана высокая как материнская, так и перинатальная смертность), при послеродовых кровотечениях с использованием методики управляемой баллонной тампонады матки. Во всех организациях здравоохранения страны благодаря экспертам ассоциации внедрен хирургический чек-лист ВОЗ при оперативных вмешательствах. Совместно с кыргызским государственным медицинским институтом переподготовки и повышения квалификации и Германским центром сотрудничества был проведен клинический мастер-класс для врачей родильных домов Бишкека по акушерским кровотечениям.

И, конечно, с учетом нашего мнения разрабатывался, обсуждался и был утвержден Жогорку Кенешем новый закон о репродуктивных правах и здоровье граждан КР, в том числе положения о суррогатном материнстве. Предложения ассоциации были приняты и при подготовке Национальной программы по сексуальному образованию.

И тем не менее материнская и младенческая смертность в стране остаются на достаточно высоком уровне. По крайней мере, они далеки от поставленных Целей устойчивого развития, разработанных Генассамблеей ООН.

- Причин тому немало. И, конечно, многое еще предстоит сделать в этой области. Но в том, что показатель материнской смертности в прошлом году снизился, считаю, есть и наша заслуга. Ведущие эксперты ассоциации разработали клинические протоколы по медикаментозному аборту, ведению беременности у женщин с резус-отрицательным фактором, послеродовому кровотечению, ведению неотложных состояний во время беременности и родов, послеродовому сепсису, неотложной акушерской помощи, затяжным и обструктивным родам, организации и предоставлению медицинской помощи лицам, подвергшимся сексуальному насилию. Протоколы работают во всех роддомах страны. Ведущие неонатологи ассоциации выпустили клинические руководства по неонатологии.

Наша ассоциация совместно с партнерами обосновала необходимость перерегистрации и сертификации препаратов для медикаментозного аборта и адаптации дозировки по рекомендациям ВОЗ. Периодически проводит обучающие тренинги для акушеров-гинекологов по неотложной акушерской помощи, на которых даются новые знания, разбираются на конкретных примерах разные случаи из практики. Впервые в 2018 году нашей ассоциации выдали лицензию Министерства образования и науки КР на создание научно-образовательного центра по таким современным методам обследования, как эндовидеокольпоскопия, который применяют для диагностики патологий шейки матки и влагалища, гистероскопия для малоинвазивного обследования полости матки и перинатальной медицине для усовершенствования квалификации врачей.

Эти инновационные технологии внедрены и применяются в практической медицине. А также, в том числе благодаря ассоциации, проводятся экспресс-диагностика септических состояний с маркером, лифтинговые технологии в гинекологии, ультразвуковое лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, радиоволновое лечение заболеваний шейки матки.

Эксперты ассоциации участвовали в разработке инструментов мониторинга и оценки по планированию семьи, а также в служебных расследованиях по заданию Минздрава, рассматривают жалобы пациентов и родственников в случае оказания некачественной медпомощи.