Погода
$ 83.00 - 84.00
€ 83.87 - 84.87

Состоялся форум Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов

394  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состоялся 12-й научно-консультативный форум Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов "Эне жана бала". Ведущие специалисты из регионов республики, национальные и иностранные спикеры рассказали, какие новшества внедрены в службу охраны материнства и детства, поделились мнением, как решить еще имеющиеся в ней проблемы.

- Профессор, в обществе сложилось мнение, что весомой роли в улучшении качества медицинской помощи медицинские ассоциации не играют. У них, как говорят врачи, не хватает настойчивости. А потому они разочаровались в их эффективности, а многие пациенты и не знают об них. Что скажете?

Этот вопрос редакция vb.kg адресовала президенту Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов, доктору медицинских наук, профессору Арсену Аскерову.

- Что касается нашей ассоциации (о других судить не берусь), то ее деятельность в области охраны материнства и детства нельзя недооценивать. Она многое сделала и делает для снижения материнской и детской смертности в стране. В частности, участвовала в совместных проектах Минздрава и его международных партнеров, в том числе и в большой программе Всемирного банка на уровне первичной медико-санитарной помощи и больниц КР "Финансирование, основанное на результатах".

Причем с проведением обучения и внедрением симулятивных экзаменов по оказанию неотложной помощи при преэклампсии (заболевание во время беременности, с которым связана высокая как материнская, так и перинатальная смертность), при послеродовых кровотечениях с использованием методики управляемой баллонной тампонады матки. Во всех организациях здравоохранения страны благодаря экспертам ассоциации внедрен хирургический чек-лист ВОЗ при оперативных вмешательствах. Совместно с кыргызским государственным медицинским институтом переподготовки и повышения квалификации и Германским центром сотрудничества был проведен клинический мастер-класс для врачей родильных домов Бишкека по акушерским кровотечениям.

И, конечно, с учетом нашего мнения разрабатывался, обсуждался и был утвержден Жогорку Кенешем новый закон о репродуктивных правах и здоровье граждан КР, в том числе положения о суррогатном материнстве. Предложения ассоциации были приняты и при подготовке Национальной программы по сексуальному образованию.

И тем не менее материнская и младенческая смертность в стране остаются на достаточно высоком уровне. По крайней мере, они далеки от поставленных Целей устойчивого развития, разработанных Генассамблеей ООН.

- Причин тому немало. И, конечно, многое еще предстоит сделать в этой области. Но в том, что показатель материнской смертности в прошлом году снизился, считаю, есть и наша заслуга. Ведущие эксперты ассоциации разработали клинические протоколы по медикаментозному аборту, ведению беременности у женщин с резус-отрицательным фактором, послеродовому кровотечению, ведению неотложных состояний во время беременности и родов, послеродовому сепсису, неотложной акушерской помощи, затяжным и обструктивным родам, организации и предоставлению медицинской помощи лицам, подвергшимся сексуальному насилию. Протоколы работают во всех роддомах страны. Ведущие неонатологи ассоциации выпустили клинические руководства по неонатологии.

Наша ассоциация совместно с партнерами обосновала необходимость перерегистрации и сертификации препаратов для медикаментозного аборта и адаптации дозировки по рекомендациям ВОЗ. Периодически проводит обучающие тренинги для акушеров-гинекологов по неотложной акушерской помощи, на которых даются новые знания, разбираются на конкретных примерах разные случаи из практики. Впервые в 2018 году нашей ассоциации выдали лицензию Министерства образования и науки КР на создание научно-образовательного центра по таким современным методам обследования, как эндовидеокольпоскопия, который применяют для диагностики патологий шейки матки и влагалища, гистероскопия для малоинвазивного обследования полости матки и перинатальной медицине для усовершенствования квалификации врачей.

Эти инновационные технологии внедрены и применяются в практической медицине. А также, в том числе благодаря ассоциации, проводятся экспресс-диагностика септических состояний с маркером, лифтинговые технологии в гинекологии, ультразвуковое лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, радиоволновое лечение заболеваний шейки матки.

Эксперты ассоциации участвовали в разработке инструментов мониторинга и оценки по планированию семьи, а также в служебных расследованиях по заданию Минздрава, рассматривают жалобы пациентов и родственников в случае оказания некачественной медпомощи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420233
Теги:
материнская смертность, национальные проекты, форум, медицина, врачи, технологии
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  