Конвейер спасения не должен остановиться

Белое платье, огромный бант и носочки в тон - малышку Сонечку мама приодела к выписке, как Белоснежку. На фоне всего белого в глаза не бросаются бинты, которые пока еще рано снимать. Но самое страшное позади: восьмимесячная кроха выкарабкалась, ожоги заживают, она едет домой. И это благодаря вашей помощи!

В начале прошлого месяца мы рассказывали про малышку, которая только–только начала ползать и добралась до шнура от электрочайника. Дернула и окатила себя двумя литрами кипятка. Ожог был обширный, местами настолько глубокий, что пришлось пересаживать кожу.

В ожоговом отделении малышку лечил камбустиолог Владимир Плаксин. У него особый дар выхаживать самых тяжелых детей. Софийка тоже не стала портить статистику и выжила, тактика лечения сработала и на ней. Дело в том, что спасать таких крох очень трудно: растворы для капельниц нужно рассчитывать буквально по граммам, иначе может начаться отек легких, а потом мозга. Но и без капельниц никак - через вену таких крох не только лечат, но и кормят, и поят. Препараты для этого на сутки стоят больше, чем мама Софийки тратила в месяц на продукты.

- Когда закончились деньги, я была в отчаянии. Что делать? Ехать домой? Что тогда будет с ребенком? Пошла к заведующей ожоговым отделением... Она рассказала, что уже много лет волонтеры "Дизель–форума" помогают ожоговым больным, которым не на что купить лекарства... Моя доченька сейчас жива! Не могу не думать о том, что было, если б никто не откликнулся на мою беду, - Гульнара Болот кызы плачет и улыбается одновременно. Теперь она все время держит дочку на руках. - Боюсь отпускать ее даже на безопасном месте. Все это время себя казнила за невнимательность. Я с ума сошла, если бы она не выжила. Берегите детей, нет никаких дел более важных, чем они!

Гульнара Болот кызы обняла всех врачей, которые спасли ее дочь, и поехала в Токмак, долечивать малышку уже дома - там Софийку ждали старшие брат с сестрой. Расходы на ее лечение полностью оплатили волонтеры интернет–форума "Дизель" из тех денег, которые передавали вы.

В "ожоговой копилке" остались средства, и они пойдут на спасение тринадцатилетнего Вадима ЛихаЧева. Он поступил в отделение 18 июня с обширными ожогами пламенем. Мальчик стоял рядом с костром, в котором жгли мусор, - взорвался аэрозольный баллончик, искры попали на одежду Вадима. Футболка мгновенно вспыхнула, мальчишка пытался потушить ее, но обжог еще и обе кисти. За две недели реанимации родители потратили все, что было. Но деньги на лекарства нужны будут еще очень долго. В дизельской копилке на первое время средства есть, но они тают с катастрофической скоростью. Терапия острого периода ожоговой болезни крайне дорогая. В сутки может понадобиться до десяти тысяч сомов!

- Состояние Вадима сейчас стабильно тяжелое. Будем помогать ему до завершения лечения. Также сейчас есть еще один пациент, родные которого не могут покупать даже бинты и дешевый левомеколь. У Радика Минапова обожжено больше половины тела. Пострадали руки, лицо, грудь. На него опрокинул керосиновую лампу котенок, запрыгнувший на сервант, где она стояла. Думаю, не стоит публиковать его фото, оно слишком страшное. Сейчас Радику очень нужна помощь, мы уже начали покупать для него жизненно необходимые препараты. Но двоих подопечных сразу нам не вытянуть. Поэтому снова просим помочь всех, кто уже не раз пополнял "ожоговую копилку", - наш общий "конвейер спасения" не должен остановиться! - просит поддержки дизельский куратор ожогового отделения Наталья Дьяченко.

Помочь просто:

на лекарства нужно переводить деньги на ЭЛСОМ "ожоговой копилки", оформленной на Наталью: 0 552 217–217. Отчет о потраченных средствах публикуется в разделе "Благотворительность", в подразделе "Фонд "Лучи добра" интернет–форума Diesel.elcat.kg.

Если хотите помочь родственникам оплачивать ежедневные больничные расходы, можете передать им средства лично - они круглосуточно находятся в ожоговом отделении БНИЦТО (четвертой горбольницы).