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Омикрон снова возвращается?

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- Нина Ничипорова
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Коронавирус никто не отменял. Об этом "Вечерка" постоянно напоминала своим читателям. И призывала пройти полный курс вакцинации. И вот COVID в очередной раз угрожает миру.

Растет число подцепивших эту инфекцию и в нашей стране. Озвученная Минздравом информация о 48 зарегистрированных случаях коронавируса не соответствует действительности. Реальные данные неизвестны. "Очень многие заболевшие не обращаются за медицинской помощью", - сообщила начальник эпидуправления департамента госсанэпиднадзора и профилактики заболеваний Динара Оторбаева. И у медиков есть большие опасения, что отмена ПЦР–тестов при пересечении границы может сильно усугубить ситуацию. Понятно, что в стране в разгаре турсезон, что госбюджету позарез нужны деньги. Но глобальная пандемия может поглотить все заработанные средства. Кстати, из числа зарегистрированных случаев девять завозных - из России, Турции, Узбекистана, США. Трех пациентов пришлось даже госпитализировать в средне–тяжелом состоянии. В республиканском штабе заявили, что за последнюю неделю зарегистрировано на 19 случаев больше, чем за прошлую.

И Минздрав в который раз заверяет, что справимся с очередной волной: лекарств хватает, опыта у врачей достаточно, за койко–местами дело не станет. Но, помнится, бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев заявлял, что он "головой отвечает за недопущение коронавируса в страну". Голова у него тем не менее осталась цела, а страна потеряла на сегодняшний день около трех тысяч человек. Вряд ли кто забыл "черный" июль, когда ежедневно умирали десятки человек, да и весь 2020–й. Видимо, поэтому настораживают слова Оторбаевой, что рост заболеваемости в соседних странах - еще не повод бить в колокола, дескать, коронавирусная инфекция в будущем будет относиться к группе острых респираторных вирусных инфекций, а ОРВИ у нас регистрируют круглый год.

Кстати, Алматы, до которого рукой подать, перешел со вчерашнего дня "в желтую" зону по темпам распространения коронавируса. В городе введены карантинные ограничения. Жителям вновь рекомендовано носить маски в общественных местах.

По утверждению ученых, эволюция вируса SARS–CoV–2 остается непредсказуемой, что усугубляется его широкой циркуляцией и интенсивным распространением среди людей. Все еще наблюдаются тяжелые и смертельные случаи.

Массовые вспышки коронавируса начались в Европе и Израиле. В Турции тоже новая волна - 57 тысяч заболевших COVID-19 за день. В Италии на этой неделе зарегистрировали 132 тысячи новых случаев коронавируса. Аналогичным образом ситуация складывается в Германии, где инфекцию обнаружили у 130 тысяч пациентов. Во Франции ковидом заразились почти 119 тысяч граждан. Растет и смертность. За последние 24 часа от коронавирусной инфекции в Италии скончались 94 человека. Такого количества смертей здесь не было с зимы.

Виной всему является новая мутация штамма вируса омикрон BA.4 и BA.5. По данным учёных, они на десять–пятнадцать процентов заразнее оригинальной мутации. Подвиды ВА.4 и BA.5 выявлены и в России. При этом установлено, что BA.4 и BA.5 являются "иммунными беглецами", умеющими в три раза лучше, чем все предыдущие штаммы, избегать антител, которые организм вырабатывает после вакцинации или инфекции.

Тем не менее эксперты подчеркивают, что вакцины остаются эффективными для предотвращения тяжелых случаев и смертности от COVID–19, сокращения госпитализаций, что позволит оказывать и основные медицинские услуги. Ведь параллельно с оказанием помощи больным с короной люди с другими заболеваниями также нуждаются в лечении. В 2020 году они остались один на один с болезнью, так как стационары превратились в "красные зоны".

"Минздрав готов к очередному подъему заболеваемости COVID-19. Коллективный иммунитет у населения выработан. Кампания по вакцинации от коронавируса продолжается", - успокаивает кыргызстанцев и.о. министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.


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URL: https://www.vb.kg/420438
Теги:
Кыргызстан, коронавирус
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