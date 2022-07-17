"Ваша кость готова, вылетайте!"

Пока Оля сидит в кресле в Бишкеке, специальный принтер печатает ей бедренную кость в Новосибирске. В конце августа уникальный эндопротез будет готов. Ольгу наконец–то прооперируют - заменят разрушенный в аварии тазобедренный сустав. За это чудо медицинской техники уже уплачено около миллиона рублей. Осталась самая малость - собрать деньги на авиабилеты туда и назад.

Из больницы уже прислали приглашение - 22 августа Ольгу Сайфулину госпитализируют. А ближе к сентябрю сделают уникальную сложную операцию, к которой женщина шла последние десять лет.

- Врач написал, что кость уже готова, могу вылетать! Даже не верится, что вскоре завершится эпопея длиной в треть моей жизни, - горько шутит Ольга, отставляя костыль подальше, чтобы не попал в кадр. - Надоела мне эта третья нога. Я ведь даже забыла, как это -ходить без опоры да без боли!

Историю женщины мы рассказывали в статье "У Ольги - большая беда. Спасет только операция" ("ВБ", 25 июня 2021 г.). Десять лет назад ее сбил пьяный водитель - забыл включить фары и на огромной скорости выехал на тротуар…

После аварии Ольгу доставили в больницу и прооперировали. Неудачно. Вторая попытка собрать кости оказалась хуже первой. Искусственный тазобедренный сустав загноился, конструкция расшаталась. На протяжении десяти лет женщина засыпала и просыпалась с чудовищной болью в ноге. На месте эндопротеза постоянно скапливался гной, приходилось вскрывать бедро. Врачи пугали заражением крови, ведь на больную уже не действовали антибиотики даже последнего поколения.

- Приходила к ним, когда становилось совсем невмоготу, а температура не падала ниже 39. Я уже думала, что лопнет гнойная капсула внутри, начнется сепсис и через час конец. Страшно было не за себя, а за маму и дочек, кому они нужны? - вспоминает Ольга события годичной давности.

...А потом была статья в "Вечерке" и обращение за помощью в православный Дом милосердия. После этого события закрутились с огромной скоростью! Ольге помогли найти клинику в России, где взялись за ее тяжелый случай. Это был Новосибирский научно–исследовательский институт травматологии и ортопедии имени академика Цивьяна. Заочное обследование показало, что у Ольги за десять лет хронического воспаления сгнила верхняя часть бедренной кости. Новый тазобедренный сустав, оказалось, не к чему крепить. Стало ясно, что потребуется не одна, а две операции и стоить это будет почти миллион рублей!

Деньги на спасение Оли Сайфулиной собирали всем миром: в Кыргызстане - на билеты и мелкие расходы, в России - на основное лечение. И в начале весны женщина поехала в Новосибирск, где ее экстренно прооперировали.

- Откачали почти литр гноя! Сказали, что кость не годная к эндопротезированию, придется выращивать новую. Я сразу не поняла, что врач имеет в виду. А оказалось, что мне сделали замеры и заложили данные в компьютер. Все это время на специальном принтере миллиметр за миллиметром печаталась моя кость! Это заняло несколько месяцев. Представляете, до чего техника дошла?! Я тут перед вами сижу, а моя нога допечатывается в тысяче километров от меня, - смеется Ольга беззаботно и радостно впервые за все время нашего знакомства. - Все это время я ходила с промежуточной конструкцией из металла и медецинского гипса. Сейчас бедро не болит, но не гнется пока. Да и ступня еще не разработана, висит. Оказывается, седалищный нерв у меня тоже поврежден - старая металлоконструкция лежала на нем. Но ничего, восстановится.

…Денег на билет Сайфулиной взять негде. Ее пособие - полторы тысячи сомов за третью группу инвалидности. У родителей-пенсионеров - чуть больше десяти тысяч на двоих. Вот и все на семью из трех взрослых и двух детей. Отец Олиных дочерей участия в их жизни не принимает. Он честно сказал, что ему не нужна жена в инвалидном кресле.

Осталось совсем немного - выпрямить последний зигзаг судьбы Ольги. Билет из Бишкека в Новосибирск стоит сейчас восемнадцать тысяч сомов. Обратный рейс - около двадцати. Поможем?

Помочь просто:

пополнить электронный кошелек ЭЛСОМ: 0551 320–329;

передать деньги или продукты лично, связавшись с мамой Ольги по телефону 0555 806–455 (Людмила Анатольевна). Сама Оля пока не может свободно передвигаться по городу.