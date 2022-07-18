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Малообеспеченной семье, в которой родилась тройня, предоставлена квартира

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в городе Балыкчи, министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев от имени президента вручил ключи от квартиры семье, в которой родилась тройня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Президент Кыргызской Республики обращает особое внимание на социальное обеспечение. С октября прошлого года трижды поднимались размеры пособия для различных категорий населения, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Чтобы улучшить качество социальных услуг были повышены заработные платы социальных работников. Государство намерено и дальше пристально и качественно решать проблемы нуждающихся граждан", - сказал министр.

Канат Абдылдаев и Айбарчын Бегалиева, родители тройняшек, не имеют собственного жилья и работы и состоят на учете Тонского районного управления труда, социального обеспечения и миграции как малообеспеченная семья.

Подаренная квартира расположена в центре города Балыкчи, дом подключен к центральным коммуникациям. В квартире сделан ремонт, имеется бытовая техника и предметы первой необходимости. Также семья получила в подарок легковой автомобиль.

По данным МТСОМ, в 2021 году по республике родилось более 150 тысяч детей, за 6 месяцев 2022 года в стране на свет появились 98 536 детей, из которых 15 тройня.

При рождении государством предусмотрено единовременная выплата "Балага суйунчу" в размере 4000 сомов, при рождении тройни по 50 000 сомов за каждого ребенка.

Семья Абдылдаевых получила 150 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/420569
Теги:
дети, президент, квартирный вопрос, Садыр Жапаров, Кудайберген Базарбаев
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