СМИ: Киргизская дилемма: Россия приходит, когда нужна, Запад - когда хочет

Почти неделю, с 3 по 9 июля, в Бишкеке работала "Международная школа Станиславского" - московские театральные мэтры проводили мастер-классы для молодых актёров и режиссёров стран Центральной Азии. Организовали учёбу бишкекское представительство Россотрудничества (РС), Российский институт театрального искусства (ГИТИС) при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики Киргизии. Живой интерес актёров региональных театров лучше многих заверений политиков подчёркивал духовную тягу к российской культуре, а через неё - в целом к России. Но более подробное знакомство с Киргизией убедило, что у России здесь немало конкурентов, предлагающих свои программы не только в экономике, но и в культурной жизни, образовании. Конкуренты считают идеологию основой для улучшения "братских связей", привлечения Центральной Азии в орбиту своих глобальных интересов. Киргизский перекрёсток остаётся ареной жёсткого соперничества между Россией и Западом.

Театральная жизнь как показатель политических симпатий

Мастер-классы проходили в Киргизском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова - главном театральном храме страны, в котором к тому же усели сделать добротный ремонт. Многие другие киргизские театры такими условиями похвастаться ещё не могут, в том числе и русский - имени Айтматова.

Перед открытием мастер-классов руководитель представительства Россотрудничества в Киргизии Альберт Зульхарнеев напомнил участникам слова Станиславского о том, что зритель, пришедший из театра, должен видеть мир и будущее глубже, чем до его посещения. В подтексте фразы читался призыв увидеть глубже сотрудничество между Москвой и Бишкеком на примере театральных связей. Они действительно существуют и "Школой Станиславского" не ограничиваются. Например, в субботу, 9 июля, начинает свою работу летняя школа ГИТИСа на Иссык-Куле. Русский дом в Бишкеке объявил набор актёров на месячную стажировку в Москве, в театральном институте.

В прошлом году Россотрудничество и ГИТИС уже осуществили обучающий проект Stanislavsky.Method на сцене Государственного национального театра русской драмы имени Чингиза Айтматова. Нынешнее мероприятие, судя по всему, поменяло дислокацию не по "национальным" соображениям, площадка в киргизском театре лучше готова технически, хотя пришлось услышать мнение и о "национальном лоббизме" со стороны чиновников республиканского Минкульта.

Мастер-классы "Школы Станиславского" начались с пресс-конференции ее организаторов: Айдара Закирова, Тимофея Сополёва, Альберта Зульхарнеева, Елены Двизовой, Шаршебека Шейшенова (слева направо)

"Можно было бы и русский театр к такому событию привести в порядок", - сказал один собеседник-театрал. "Весь киргизский театр можно условно назвать русским, поскольку он возник в середине 20-х годов прошлого века благодаря московской театральной традиции", - словно отвечали на высказанные претензии другие собеседники.

В Киргизии в прежние времена была распространена своя форма "театра одного актёра" - акыны-сказители под звуки комуза нараспев излагали стихотворные произведения, - уточнил директор и художественный руководитель киргизского Государственного молодёжного театра "Учур" Шаршебек Шейшенов. - В 20-х годах прошлого века к нам пришёл театр в традиционном понимании, и уже в 1941 году обучение в ГИТИСе закончила первая киргизская студия актёров и режиссёров. Все наши театры работают по системе Станиславского. В них ставится как русская классика, так и зарубежная. Конечно, часто идут и киргизские произведения. Мы сейчас много гастролируем, участвуем в международных фестивалях в Москве, а московские театры приезжают на наши фестивали. Идёт взаимное обогащение.

На Востоке большое внимание часто уделяют деталям. Считается, что они могут рассказать гораздо больше, чем громкие жесты и слова. Тот факт, что русский театр находится неподалёку от киргизского, но внешне он выглядит скромнее и внутри уже требует серьёзного ремонта, порождает у многих жителей Киргизии вопросы. Заместитель директора русского театра Станислав Касьянов, внешне похожий на русского былинного богатыря с длинной бородой, жаловаться был не склонен - не богатырское дело. Напротив, уже в конце первого рабочего дня в ответ на вопрос, слышал ли он обещание чиновников отремонтировать русский театр, ответил: "Звучит как тост. За сказанное!"

Наш театр - это очаг русской культуры. Мы выполняем ещё и роль культурно-образовательную. Для детей ставим сказки - преподаём им таким образом правила техники русской речи. А когда приезжают на гастроли российские известные актёры, в зале, в котором 628 мест, умещается до 700 человек. Но уж очень мы финансово зависим от государства - не можем, например, распоряжаться даже теми деньгами, которые зарабатываем. Нужна корректировка законодательства. Что касается зарплат, они малы, как и в других театрах, впрочем. Негоже, что артист получает в месяц $300. Уезжают ребята учиться в Россию по квоте Россотрудничества - там многие и остаются, - рассказал Станислав Касьянов.

На бейдже замдиректора русского театра значилось "вольный слушатель", и этот статус сам по себе открывал для него все двери мастер-классов. Но логичнее было бы видеть сотрудников русского театра тоже в числе организаторов театрального события. Хотя нельзя сказать, что он обделён вниманием. Россотрудничество русскому театру помогает своими силами, но их не так много, чтобы избавить коллектив от навалившихся проблемы. Намерены российские представители делать это и в будущем. В задачи РС, как мне объяснили в его бишкекском представительстве, перво-наперво входит помощь соотечественникам, хотя, надо отметить, что оно стремится работать со всем киргизским обществом.

В целом эта позиция логичная. Например, немецкие структуры в Киргизии занимаются как помощью своим гражданам или этническим немцам, проживающим в селе Рот-Фронт, так и налаживанием связей с местными активистами. Однако, русский театр в Бишкеке, как создалось впечатление, находится в несколько потерянном состоянии. Для местных чиновников - это островок славянской, но не родной культуры, а для Москвы - один из театров в Киргизии, но только русскоязычный. Станислав Касьянов косвенно подтвердил это наблюдение: "Киргизия не стала плавильным котлом этносов, здесь особое отношение ко всему киргизскому и другое - ко всему остальному". При этом "другое отношение" наблюдается не только к славянской, но и к западной культуре. Мой собеседник так объяснил эту особенность:

Традиционная культура имеет поддержку: акыны, национальные песни, танцы, эпос. В Киргизии тщательно сохраняют всё, что пришло от предков, что очень хорошо. Но если из этого рождается что-то современное, то оно теряет подпитку. Этот консерватизм, на мой взгляд, стал следствием нелёгкой истории народа, который сохранял себя в условиях царизма, советизации и нынешней глобализации. Очевидно, есть подсознательный страх перед новизной, желание сохранить свою самобытность. К примеру, я знаю прекрасную бишкекскую джазовую группу, участники которой получили музыкальное образование в США. Они играют этноджаз с вплетением в композиции национальных мелодий. Но их не понимают госчиновники - американщина, мол, чуждая! Вместо того, чтобы гордится киргизами, поднявшими национальный джаз до мирового уровня., - добавил Станислав Касьянов, заместитель директора Государственного национального театра русской драмы в Бишкеке

Один из русских жителей Бишкека охотно поговорил о житье-бытье в независимой центральноазиатской стране, при этом предусмотрительно попросил не называть его имя. Уезжать отсюда он не намерен, даже несмотря на то, что русское население сократилось за последние 30 лет значительно: на момент распада СССР в Киргизии проживало чуть более 21% русских от общей численности населения, по данным на прошлый год - 5%. Здесь прекрасно говорят на русском языке, нет национальных выпадов против славян. "Но нам как бы только позволяют здесь жить, особых надеж не возлагая, например, на наших детей, хотя, возможно, потому что не уверены, останемся ли мы здесь", - подытожил собеседник. Он рассказал, что отвёл сына в детский сад, попросив воспитательницу подучить его киргизскому языку. В итоге воспитательница поступила иначе: с помощью ребёнка обучила киргизских детей русскому языку, дав понять, что судьба мальчика-славянина её интересует меньше.

Образование - поле конкурентной борьбы России и Запада

Образование - это путь в будущее для любого государства, тем более для вышедшего из советской "образовательной шинели". В Киргизии зарегистрировано 64 государственных и частных вузов на 6637 жителей. В соседнем Таджикистане - 39 вузов, включая филиалы российских, на 9971 жителя. В Узбекистане - 81 вуз на 35 300 жителей. В Туркмении - 23 государственных вуза на 6 млн жителей. В Казахстане - 120 вузов на 19 126 жителей.

Судя по этим цифрам, киргизский "путь в будущее" наиболее содержателен в регионе. Высшее образование в стране востребовано. Россотрудничество только поощряет такие настроения, выделяя бесплатные места в российских вузах для граждан Киргизии. В нынешнем году 500 выпускников школ страны, независимо от национальностей, отправятся в бакалавриаты РФ.

Заведующий кафедрой сценической пластики ГИТИСа Айдар Закиров проводит мастер-класс для актёров театров Центральной Азии

Желающих получить образование в российских вузах среди киргизской молодёжи гораздо больше, анкеты подали в прошлом году около 2 тыс. человек, рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Киргизии Альберт Зульхарнеев.

Подать заявку не так сложно, как кажется: заводите в онлайн-системе личный кабинет, заполняете анкеты, выбираете список вузов - до шести заведений. В нашем Telegram-канале опубликована подробная инструкция о том, как правильно это сделать. Когда говорят, что кто-то пришёл и попросил за своего сына, то это не так - хорошо видно, что для коррупционной составляющей здесь просто нет места. Никто из нас не влияет на возможность устроить какого-либо человека, даже если он мастер спорта по самбо, - рассказал глава представительства.

По рассказам сотрудников Российского центра науки и культуры в КР (так официально называется представительство Россотрудничества в Бишкеке), выстроена целая система отбора кандидатов на конкурсной основе. После объёмной технической работы с анкетами, изучения документов, подсчёта "индивидуальных достижений", определения рейтинга абитуриента, онлайн-тестирования несколько раз собирается рабочая комиссия, состоящая из представителей посольства РФ в КР, Русского дома в Бишкеке, Министерства науки КР, Росфинмониторинга. Комиссия определяет 500 человек, их данные отправляют в центральный аппарат Россотрудничества. К ним плюсуют ещё сто человек в качестве резерва, поскольку после первого этапа по каким-то конкретным причинам в Москве могут отсеять абитуриентов. После списки поступают в федеральное Министерство науки и высшего образования, в котором определяются уже конкретные вузы для обучения киргизских студентов.

Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Вникая в тонкости системы отбора, приходишь к мысли, что технически процедура не так проста и требует упрощения. Не позавидуешь работникам представительства РС, которые изучают каждую из нескольких тысяч анкет, притом что с первого раза мало у кого из выпускников получается правильно выложить все необходимые документы. Каждому приходится помогать. Неудивительно, что одна из сотрудниц добавила в ходе беседы: "Вот в Венгрию, которая выделяет для Киргизии 170 мест, пройти анкетный этап намного проще, чем у нас".

Но, несмотря на технические сложности при оформлении анкет, желающих бесплатно учиться в российских вузах из года в год меньше не становится. Выпускник одной из бишкекских школ Арсений Шестаков рассказал о своей попытке получить специальность по информационной безопасности.

За год до окончания школы я задумался, куда и как поступать учиться дальше. Есть три варианта в нашей стране: через олимпиады, сдачу ЕГЭ и с помощью Россотрудничества. Я выбрал третий - поступить в российский вуз онлайн из своего дома в Бишкеке. Анкетирование, конечно, не просто далось, но в РС мне помогали, справился. Теперь буду проходить онлайн-тестирование, хотя была мысль попробовать другой вариант - в Бишкеке есть центр, в котором можно сдать ЕГЭ для российских вузов, но я от него отказался, - рассказал выпускник.

Насколько по сравнению с другими популярно в Киргизии российское высшее образование, даёт представление исследование издания "Sputnik Кыргызстан". Скажем сразу: оно разочаровало сторонников обучения в нашей стране. Журналисты опросили десять выпускников школ - лучших по итогам общереспубликанского тестирования, которое является в Киргизии аналогом ЕГЭ. По три "самых достойных выпускника" страны выбрали киргизские вузы и Американский университет Центральной Азии (АУЦА) - престижное платное учебное заведение в Бишкеке. В Москву захотели поехать по два выпускника, по одному хотят учиться в Гонконге и в неопределённом "иностранном вузе".

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Получается, что в отличие от театров в системе образования у России в КР есть сильные конкуренты - АУЦА, Киргизско-турецкий университет "Манас" и вузы в США, Великобритании, Турции, Южной Корее, Китае, Гонконге и в других странах.

Я лучше отдам своего сына обучаться в американский университет, буду платить ежегодно по $3–5 тысяч, но он хорошо будет владеть английским, получит добротные знания, а самое главное, его могут порекомендовать на работу в западную НПО, - привёл нехитрую бухгалтерию житель Бишкека. - Вы знаете, что сейчас в Киргизии работает 18 тысяч западных неправительственных организаций, которые нуждаются в грамотных специалистах? Средняя зарплата в стране сейчас около $200, а в НПО начинающему специалисту могут платить в пять раз больше, а опытному - в 15 раз больше. Деньги, потраченные на учёбу, в этом случае окупятся в течение полугода.

Для убедительности он показывает на экране смартфона фотографии АУЦА, "Манаса" и Славянского университета имени Б.Н. Ельцина в Бишкеке, предлагая оценить разницу. Даже беглого взгляда хватает, чтобы понять: сравнение явно не в пользу Славянского университета. "Если бы вы видели разницу внутри, удивились бы ещё сильнее", - констатирует мужчина.

Как рассказал бишкекский политолог Анвар Акматов, американцы и британцы тоже предлагают киргизским выпускникам места в вузах с мировыми именами в своих странах. В отличие от Россотрудничества, квот здесь гораздо меньше - не более 10–20 каждый год. Но отбор построен на другой основе - исключительно электронное тестирование знаний, результат объявляет компьютерная программа, а не "рабочая комиссия". Зачисленным студентам положены гранты и проживание, благодаря чему они не чувствуют себя ущемлёнными на чужбине, не ищут подработку, чтобы свести концы с концами. По окончании учёбы все они получают работу в национальных компаниях или в НПО, функционирующих в Киргизии.

Как вы думаете, с какими идеями эти люди вернуться домой? Будут ли они смотреть на север? Пусть их немного, но они становятся высококвалифицированными апологетами привезённых нам ценностей, и они будут убеждать своих друзей и знакомых смотреть на Запад. А что получает выпускник российского вуза кроме диплома? Он вообще захочет вернуться на родину, чтобы устроиться на $100–200? Лучше уж, наверное, ему зацепиться в России, тем более если он этнический русский. Но, кстати, русские выпускники из Киргизии тоже с удовольствием поступают в западные, турецкие, китайские, южнокорейские вузы, - резюмировал политолог.

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Анвару Акматову чуть больше 30 лет - советское время он знает лишь по рассказам старших, произведениям искусств и литературы. Но с россиянами он всё равно ощущает духовную общность, сравнивая своих соотечественников и их с ветками одного дерева. "У нас даже шутки одни, - подчёркивает он, с удовольствием перечисляя несколько популярных крылатых фраз из кинофильма "Бриллиантовая рука". - Если люди понимают юмор друг друга, значит, они духовно близки". Такого ментального капитала у сотрудников западных НПО поначалу вообще не было - ещё в 90-ые годы непонимание между ними и киргизами было взаимным. Тогда даже появился анекдот о консультанте западной НПО в горах Киргизии:

На дорогом внедорожнике и в лощёном европейском костюме консультант подъезжает к киргизскому чабану, предлагая помощь в научном подсчёте голов овец. Получив согласие, достаёт компьютер, чертит какие-то схемы, делает снимки, закладывает данные в программу и через минуту победно сообщает: "В твоей отаре 236 овец! А за свою работу я заберу одну из них". Чабан соглашается, ухмыляясь в усы. Консультант уезжает, но через несколько минут чабан догоняет его на своей "Ниве": "А теперь я расскажу про тебя! Хочешь? Ты - консультант. Как я это узнал? Ты пришёл, когда тебя никто не звал, сказал то, что я уже и без тебя знаю, но и в овцах ничего не понимаешь, поскольку забрал у меня собаку".

Справедливости ради надо сказать, что за прошедшие два десятилетия западные консультанты хорошо научились отличать "собак от овец".

Дружить с Россией лучше, чем с другими, но не всегда просто

Каждый третий житель Киргизии является молодым - республиканское законодательство предусматривает для этой группы возрастной предел от 14 до 28 лет. "Киргизия - страна молодых людей!", - любят повторять местные политики, хорошо помня, что главной движущей силой всех трёх киргизских революций в нынешнем веке была именно молодёжь, способная мгновенно сорганизоваться с помощью социальных сетей. Получается, что смартфоны есть почти у всех, а вот работа - только у каждого восьмого молодого киргиза, и это лишь официальные данные. Несоответствие между неразвитым социальным положением и доступными технологиями быстро формирует пласт недовольных властью людей.

Политолог Азамат Осмонов работой обеспечен сполна, поскольку уже много лет, несмотря на свой молодой возраст, занимается изучением социальных процессов в киргизском обществе.

Когда бишкекский парень, выживающий на нищенскую зарплату, проходит мимо дорогих ресторанов, видит на шикарных иномарках своих пресыщенных сверстников с расфуфыренными девицами, он делает вывод, что проблема его бедности кроется не в нём, а в системе, которую при первом удобном случае захочется сломать. Но коренная ломка не получается. Три революции в Бишкеке не решили социальных проблем страны - свергали конкретных политиков, а не систему. Это значит, что четвёртая революция может вспыхнуть хоть завтра - неизвестно, откуда появится искра, способная поджечь наше общество, - рассуждает политолог.

Фото: Martin Siepmann/Global Look Press

Помощь Россотрудничества в получении высшего образования, как и в предоставлении рабочих мест для киргизских гастарбайтеров, Азамат Осмонов считает ценной для всего киргизского общества, но недостаточной. Обыгрывая проблему невысокого жизненного уровня, строят свою работу с киргизским обществом Запад, Турция, Китай. И они добиваются успехов, хотя Россия по-прежнему располагает более выигрышными позициями.

Если поставить наших людей перед выбором, то большинство выберет Россию, - продолжает политолог. - Она всё равно ближе киргизу, чем Саудовская Аравия, Афганистан, Китай, США. Даже несмотря на то, что Россия остаётся преимущественно православной страной, она не настораживает людей, как некоторые соседние страны, исповедующие, например, радикальный ислам. Даже несмотря на антироссийские санкции Запада и трудности в экономике. Для киргиза связываться с китайцами гораздо более рискованно.

Азамат Осмонов предлагает простую схему улучшения киргизско-российских отношений: уделять внимание сугубо позитивным факторам, развивать взаимовыгодные проекты. Позитивных факторов он перечислил немало, в том числе и работу Россотрудничества с выпускниками киргизских школ, получение бесплатного образования в российских вузах, театральные связи.

Не следует забывать, что Россия многонациональная и многоконфессиональная страна. Представительство РС в Бишкеке активно налаживает связи со многими сообществами российских соотечественников, в том числе с северокавказской и с татарской диаспорами в Киргизии. Связь с татарами важна ещё и потому, что они и киргизы говорят на языках тюркской группы, исповедуют ислам. Татары - самый многочисленный из нерусских народов России. Этот фактор напоминает киргизам, что Россия - большая азиатская страна. Ей бы только поступить так, как с анкетированием для зачисления в вузы: ещё больше упростить систему своих взаимоотношений с местным обществом, избавить её от субъективизма "рабочих комиссий", вкладывая средства в исключительно креативных и одарённых представителей Киргизии. Любой народ, познавший добро от другой страны, свою благодарность к ней не скроет. Тем более восточный народ, давно научившийся отличать друзей от врагов, как "собак от овец".

Автор: Олег Кусов

Источник: news.ru