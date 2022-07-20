В селе Кызыл-Кыштак задержаны наркокурьеры

В рамках международной антинаркотической операции "Канал-Невский щит" оперативниками СБНОН МВД при сбыте около шести килограммов гашиша задержаны наркокурьеры. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Управление мобильно-оперативных отделов СБНОН МВД Кыргызской Республики поступила оперативная информация о том, что некий гражданин "Э" хранит и намеревается сбыть наркотические средства в особо крупном размере на территории Ошской области и в Оше. По данному факту Следственной службой УВД Ошской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР.

В рамках данного уголовного дела были проведены следственно-оперативные мероприятия. В селе Кызыл-Кыштак Карасуйского района Ошской области при попытке сбыта наркотических средств были задержаны гражданин А.М. 1985 года рождения и гражданин Д.С. 1991 года рождения. В салоне автомашины марки "ДЭУ-Матиз", принадлежащий М.А., были обнаружены и изъяты вещества со специфическим запахом темно-зеленого цвета похожие на "гашиш". При обыске автомашины марки "Хонда-Фит", принадлежащий Д.С., были обнаружены такие же вещества.

На основании заключения Криминалистической Службы УВД Оша было установлено, что изъятые вещества являются наркотическим средством "гашиш" афганского происхождения. Чистый вес составил 5 килограммов 859 граммов.

Задержанные А.М. и Д.С. водворены в ИВС ОВД Карасуйского района.

В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению других лиц, причастных к данному преступлению.