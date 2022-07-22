"Бишкекзеленхоз" усилил полив зелёных насаждений в парках и скверах

В связи с аномальной жарой муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" усилило полив зелёных насаждений на улицах, в парках и скверах столицы.

По ее данным, столичные озеленители с помощью водовозов начали полив зеленых насаждений, который длился с 18:00 до 01:00 ночи. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

В автополиве задействована спецтехника МП "Тазалык" и "Бишкекзеленхоз". Всего более 20 единиц спецтехники.

На усиленном поливе по Октябрьскому району: парке Ынтымак, скверы в микрорайоне Тунгуч, в микрорайоне №6, по улицам Ахунбаева в жилмассиве "Кок-Жар", А. Токомбаева, Суеркулова, на пересечении улиц Ахунбаева от Жукеева-Пудовкина до Юнусалиева, Масалиева, Сухэ-Батора-А.Токомбаева, 7 Апреля-Л. Толстого, Куттубаева.

В парке Ынтымак-1 в поливе задействовано 4 единицы спецтехники.

По Первомайскому району: в сквере по улице Боталиева, улице Профсоюзной от Фучика до Кустанайской, Фучика от Рыскулова до комплекса Аска-Таш, Киевская от Абдрахманова до Манаса, Токтогула от Абдрахманова до Манаса, Абдрахманова от Медерова до Жибек-Жолу, Чуй от Абдрахманова до Манаса.

По Ленинскому району: Ахунбаева-Курчатова, Ахунбаева-Тыналиева, Гагарина от Т. Фрунзе до Ашар, Тыналиева.

По Свердловскому району: в сквере Театральный, Свердловский акимиат, Ибраимова-Боконбаева.

Также во всех районах поливают цветочные клумбы.

Напомним, каждый водовоз содержит в себе 8000 литров воды и совершает порядка 5-6 рейсов за ночь.