Разрушена очередная финансовая пирамида

В Бишкеке пресечена деятельность международной финансовой пирамиды. Со стороны Кыргызстана обвиняемыми в ее создании проходят два человека, данные которых не разглашаются до вступившего в законную силу приговора суда. Эти двое, по версии следствия, находились в сговоре с гражданами Российской Федерации. Россиян гораздо больше, следствие установило личности четверых из них, один фигурант задержан.

Из обвинительного заключения: "О.А.М. и Б.Г.В. в целях реализации своих преступных умыслов, получая соответствующие консультации от зарубежных создателей фирмы, арендовали в Бишкеке офис и под предлогом получения дивидендов от вложений в компанию начали привлекать клиентов. Зарегистрировав каждому клиенту личный кабинет в мобильном приложении, перечисляли туда электронные деньги".

Потерпевшая А. инвестировала в сомнительную компанию 46 тысяч долларов, потерпевшая Т. – 12 тысяч долларов. На сегодняшний день известно еще по крайней мере о шести потерпевших, каждый из которых инвестировал в компанию от четырех до пятидесяти тысяч долларов. После получения денег от потерпевших им сообщали, что их средства заморожены, потому что в данный момент в их личных кабинетах отсутствует доступ к выводу электронных денег.

Потерпевшие рассказывают, что их буквально вынуждали вкладывать деньги, постоянно промывая мозги обещаниями баснословной прибыли, проводя многочисленные тренинги, семинары, лекции.

Ленинский районный суд Бишкека принял решение возвратить уголовное дело по обвинению О.А.М. и Б.Г.В. прокурору для проведения дополнительного досудебного производства. Судья посчитал, что следствие было проведено недостаточно полно и всесторонне.

Бишкекский городской суд это решение отменил и направил дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд в ином составе, где оно сейчас и находится.