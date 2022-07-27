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Садыр Жапаров принял главу представительства ЕС в КР Эдуарда Ауэра

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял Посла, Главу Представительства Европейского союза в Кыргызской Республике Эдуарда Ауэра по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства тепло поприветствовал Посла и отметил, что на протяжении последних 30 лет Европейский Союз является одним из основных надежных партнеров Кыргызстана.

"В нынешний период глобальных изменений мы должны тесно сотрудничать во имя светлого будущего мира и благополучия наших народов, продолжая 30-летние достижения и укрепляя политический диалог, работать над созданием условий для устойчивого развития", - сказал он.

Садыр Жапаров обратил особое внимание на сотрудничество Кыргызстана и Европейского союза по реализации совместных проектов в сфере зеленой экономики, цифровой трансформации, образования и здравоохранения, усиления пограничной и наркобезопасности, увеличения стипендиальных квот для студентов по программам научного и академического обмена.

Президент Садыр Жапаров поблагодарил Эдуарда Ауэра за работу в качестве Главы Представительства ЕС в КР и отметил, что высоко ценит его вклад в укрепление

двусторонних отношений.

В свою очередь Посол, Глава Представительства Европейского союза в Кыргызской Республике дал высокую оценку достижениям Кыргызстана, подчеркнув, что за последние годы в стране достигнуты хорошие результаты.

Эдуард Ауэр выразил удовлетворение уровнем сотрудничества с Кыргызской Республикой.

Он отметил, что Кыргызстан по сравнению с другими странами стоит впереди по показателям развития демократии, свободы слова и соблюдения прав человека.

Глава Представительства Европейского союза в Кыргызской Республике также высоко оценил прошедшую в г. Чолпон-Ата Консультативную встречу глав государств Центральной Азии.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о расширении партнерства и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом, и реализации совместных проектов с привлечением европейских инвесторов в страну.


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URL: https://www.vb.kg/420889
Теги:
Садыр Жапаров, Европейский союз, Кыргызстан
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