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Семейный врач задержан при попытке дачи взятки сотруднику ГКНБ

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- Асия Канаева
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При попытке дачи взятки сотруднику ГКНБ задержан врач Кочкор-Атинского Центра общей врачебной практики. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

28 июля при попытке дачи взятки в размере 2000 долларов сотруднику ГКНБ с поличным был задержан семейный врач Кочкор-Атинского Центра общей врачебной практики "Т.Г.Х.". Задержанный использовал поддельный диплом о высшем образовании Кыргызско-Российского Славянского Университета. Он был склонен к его добровольной выдаче с составлением акта, но во избежание уголовной ответственности предложил сотруднику ГКНБ взятку за прекращение проверки и сокрытие факта.

Задержанный ранее работал хирургом филиала территориальной больницы села Уч-Коргон Аксыйского района Джалал-Абадской области.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признаку преступления, предусмотренного частью 1 статьи 345 ("Дача взятки") УК КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/420968
Теги:
ГКНБ, взятка
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