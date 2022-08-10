ОАЭ имеют хорошо развитый банковский сектор. Передовая финансовая система отвечает современным стандартам и потребностям клиентов. По этой причине финансовые учреждения ОАЭ получили всемирное признание и заработали безупречную репутацию в отношении предлагаемых ими услуг. Многие деловые люди заинтересованы в открытии банковского счета в ОАЭ, чтобы защитить свои денежные активы. Узнать как открыть банковский счет нерезидента в ОАЭ, и какой банк удовлетворит ваши потребности, вы можете на сайте.
Все банки регулируются Центральным банком, которому поручено обеспечивать финансовую устойчивость каждого типа банковских учреждений. Крупные банки возглавляют банковскую отрасль страны, при этом на пять крупнейших банков приходится около 60% активов сектора. Здесь хорошо развит исламский банкинг.
Если хотите открыть счет на компанию в ОАЭ, то следует знать, что коммерческие банки делятся на две категории:
Хотите открыть счет в ОАЭ из-за пределов страны? Тогда следует принять во внимание, что это будет непросто, так как многие счета требуют подписи в присутствии банковского служащего. Можно открыть банковский счет в ОАЭ удаленно, предоставив законному представителю доверенность действовать от вашего имени, хотя не все банки принимают это решение, поэтому сначала следует проконсультироваться.
Большинство местных банков предоставляют такие типы счетов:
В Эмиратах есть множество местных и международных банков. Это дает субъекту, желающему открыть банковский счет в ОАЭ, возможность выбрать тот, который лучше всего подходит для его целей. Вот некоторые из популярных местных банков:
Также можно найти филиалы таких известных международных банков, как:
Стандартные документы для открытия корпоративного банковского счета в ОАЭ:
Важно отметить, что процедура открытия счета для корпоративного использования отличается от банка к банку.
Ниже представлены стандартные документы для открытия личного счета в ОАЭ:
Важно. Банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию в соответствии с международной практикой соблюдения необходимых правил соответствия и принципа "Знай своего клиента".
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