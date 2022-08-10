ОАЭ имеют хорошо развитый банковский сектор. Передовая финансовая система отвечает современным стандартам и потребностям клиентов. По этой причине финансовые учреждения ОАЭ получили всемирное признание и заработали безупречную репутацию в отношении предлагаемых ими услуг. Многие деловые люди заинтересованы в открытии банковского счета в ОАЭ, чтобы защитить свои денежные активы. Узнать как открыть банковский счет нерезидента в ОАЭ, и какой банк удовлетворит ваши потребности, вы можете на сайте.

Факты о банковском секторе в ОАЭ

Все банки регулируются Центральным банком, которому поручено обеспечивать финансовую устойчивость каждого типа банковских учреждений. Крупные банки возглавляют банковскую отрасль страны, при этом на пять крупнейших банков приходится около 60% активов сектора. Здесь хорошо развит исламский банкинг.

Если хотите открыть счет на компанию в ОАЭ, то следует знать, что коммерческие банки делятся на две категории:

Местные. В настоящее время существует 23 местных банковских учреждения. Филиалы иностранных банков. В ОАЭ открыто 26 филиалов различных иностранных банков.

Можно ли открыть счет в банке ОАЭ из-за границы?

Хотите открыть счет в ОАЭ из-за пределов страны? Тогда следует принять во внимание, что это будет непросто, так как многие счета требуют подписи в присутствии банковского служащего. Можно открыть банковский счет в ОАЭ удаленно, предоставив законному представителю доверенность действовать от вашего имени, хотя не все банки принимают это решение, поэтому сначала следует проконсультироваться.

Большинство местных банков предоставляют такие типы счетов:

Сберегательные. Платежи и переводы (наиболее ликвидные активы). Текущие. Чеки для ежедневных платежей (возможности овердрафта доступны в зависимости от кредитоспособности). Инвестиционные (для таких счетов обычно требуется мин. остаток, который варьируется в зависимости от того, с каким банком ведется сотрудничество). Международные.

Какой банк выбрать?

В Эмиратах есть множество местных и международных банков. Это дает субъекту, желающему открыть банковский счет в ОАЭ, возможность выбрать тот, который лучше всего подходит для его целей. Вот некоторые из популярных местных банков:

Emirates NBD. First Abu Dhabi Bank (FAB). Коммерческий банк Абу-Даби (ADCB). Исламский банк Дубая (DIB).

Также можно найти филиалы таких известных международных банков, как:

HSBC. Standard Chartered Bank. Ситибанк.

Документы для открытия банковского счета в ОАЭ

Стандартные документы для открытия корпоративного банковского счета в ОАЭ:

Торговая лицензия. Свидетельство о регистрации компании. Резюме владельца компании. Меморандум и Устав (MOA). Оригинал выписки со счета учредителя компании за последние 6 мес. Постановление правления, уполномочивающее должностное лицо компании открыть счет. Сертификаты акций. Оригиналы копий паспортов участников.

Важно отметить, что процедура открытия счета для корпоративного использования отличается от банка к банку.

Ниже представлены стандартные документы для открытия личного счета в ОАЭ:

Заверенные копии паспорта заявителя. Счет за комуслуги заявителя или иные документы, подтверждающие адрес проживания. Въездная виза в ОАЭ. Рекомендательное письмо от банка.

Важно. Банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию в соответствии с международной практикой соблюдения необходимых правил соответствия и принципа "Знай своего клиента".

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