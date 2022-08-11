В Маевке начали прописывать местных жителей

В селе Маевка Аламединского района Чуйской области проходит регистрация граждан (прописка) работниками отдела паспортизации и регистрации населения Аламудунского района.

По словам жительницы данной местности Гульзат Бакиевой, в начале 2000 году в эту местность стали заселяться кыргызстанцы из разных регионов страны.

"Изначально они были прописаны в городе. Далее из того, что их территория стала относится к Чуйской области, многие остались без определенной прописки. В итоге многие социальные услуги стали недоступны. В данной местности проживают 86 семей", - сказала она.

Отметим, в марте этого года по указу президента Садыра Жапарова жителям были выданы технические паспорта на недвижимость.