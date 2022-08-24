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В Японии увеличат число атомных реакторов

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Правительство Японии рассчитывает к лету 2023 года увеличить до 17 число действующих атомных реакторов в стране, вводя в эксплуатацию семь из остановленных энергоблоков АЭС в разных частях страны. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на газету Yomiuri.

В частности, планируется перезапуск шестого и седьмого энергоблоков АЭС "Касивадзаки-Карива", второго энергоблока АЭС "Онагава", первого и второго блока АЭС "Такахама", второго блока АЭС "Симанэ" и седьмого энергоблока АЭС "Токай-2".

Отмечается, что операторы станций "Онагава", "Такахама" и "Симанэ" уже получили необходимое одобрение местных администраций и сейчас завершают работы по усовершенствованию системы безопасности на АЭС.

Также ожидается, что министерство экономики, торговли и промышленности Японии рассмотрит возможность повышения максимально допустимого срока эксплуатации АЭС. В настоящее время срок работы реакторов ограничен 40 годами, но может быть продлен еще на 20 лет при условии соблюдения всех требований и прохождения проверки.

Ранее сообщалось, что управление по ядерному регулированию Японии (УЯР) предварительно одобрило план энергетической компании Tokyo Electric Power (ТЕРСО) по сливу воды с разрушенной атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1". Сброс воды должен начаться весной 2023 года, при этом жидкость будут сливать через тоннель на расстоянии одного километра от побережья, в том районе, где у местных рыбаков нет разрешения на ведение промысла.


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URL: https://www.vb.kg/421769
Теги:
энергетика, Япония
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