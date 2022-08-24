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МИД Литвы предложил впускать россиян после ответа на вопрос: "Чей Крым?"

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Граждане России, намеревающиеся пересечь границу Литвы, для допуска в страны Прибалтики должны будут высказаться против проведения Россией специальной военной операции на Украине и признать Крым украинским. В противном случае во въезде им будет отказано. С таким предложением выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает LRT.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, сотрудники пограничной службы имеют полное право интересоваться позицией российских граждан относительно действий России на Украине, а также уточнять, "чей Крым?". "И только по ответу на этот вопрос, если лицо, пересекающее границу с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, считает, что Крым не оккупирован, мы можем сделать вывод, что въезд такого человека не соответствует интересам национальной безопасности Литвы", - заявил Ландсбергис.

Министр отметил, что Литва может ввести такое правило и в одностороннем порядке, но если бы остальные граничащие с Россией страны присоединились, это было бы "эффективнее", поскольку меры работают лучше "при принятии как минимум регионального решения".

Источник: РБК


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URL: https://www.vb.kg/421784
Теги:
Литва, Россия, Украина, военная операция в Украине
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