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В РУз перестанут наказывать граждан, пытающихся защитить свое имущество

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В Узбекистане перестанут наказывать граждан, которые пытаются защитить свое имущество, в том числе от неправомерных действий чиновников и правоохранителей. Речь идет, например, о случаях, когда местные власти пытаются снести дома или попасть на территорию предприятия, не имея на это никаких оснований, а владельцы имущества оказывают им сопротивление, сообщают СМИ.

Это предусмотрено указом президента "О мерах по надежной защите неприкосновенности права собственности, недопущению необоснованного вмешательства в имущественные отношения, повышению уровня капитализации частной собственности", который был подписан накануне.

Теперь, согласно документу:

собственник или его представитель вправе защищать свое имущество от любых посягательств соразмерно степени нарушения права и в рамках действий, необходимых для предупреждения нарушения права, в том числе в случае необходимой обороны

в случае самовольного изъятия движимого имущества собственник может вернуть его путем преследования, недвижимого имущества – восстановить владение путем выселения лиц, самовольно вселившихся или занявших его

самовольное завладение имуществом либо проникновение или нарушение неприкосновенности имущества иным образом являются основанием для привлечения к ответственности в порядке, установленном законодательством

Все вышеуказанные действия не будут считаться преступлением.


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URL: https://www.vb.kg/421815
Теги:
закон, Узбекистан
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