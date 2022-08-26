Бекназаров намерен подать в суд на правительство

Теперь уже бывший посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров намерен добиваться отмены той части указа президента, в которой указывалась причина его увольнения. Об этом он сказал в интервью СМИ.

По его словам, он официально обратился к президенту по этому вопросу.

"Это часть указа не соответствует ни законам, ни истине. Я попросил президента создать специальную комиссию и разобраться. Я не буду обжаловать или оспаривать ту часть постановления, которая меня уволила. Я только обратился к президенту по поводу порочащей мое достоинство части указа. Пока ответа я не получил. В любом случае мое право на подачу иска остается в силе", - сказал Бекназаров.

Напомним, президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Азимбека Бекназаров от должности посла КР в Малайзии. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что Бекназаров "не смог справиться с поставленными внешнеполитическими задачами, в том числе по укреплению политического диалога между Кыргызстаном и Малайзией".