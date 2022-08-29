Президент объяснил, почему информацию о покупателях золота КР не раскрывают

Об этом президент Садыр Жапаров рассказал в интервью агентству "Кабар".

"Весь процесс вывоза золота проходит в строгой тайне. В какую страну, каким самолетом и в какое время - также держится в строжайшей тайне. Это делается не для того, чтобы скрыть что-либо от народа, а в целях безопасности груза. Сами представьте, Национальному банку, чтобы перевезти золото стоимостью в миллиард, нужно преодолеть по воздуху несколько стран. И если они объявят, что намерены вывозить столько-то золота в такую-то страну, естественно, есть риски, что золото может не долететь до пункта назначения. В этой связи впредь перевозка золота будет тайной. Они будут доставлять золото в заграничные банки, далее продавать на мировой бирже. Вся надлежащая документация будет храниться всегда в архиве", - объяснил глава государства.

Он также отметил, что сегодня никто не сможет украсть с рудника даже одного грамма золота.

"Никто не сможет обмануть государство. Сейчас не то время, когда говорили, что не могли найти весы и все отправили, посчитав взглядом. Есть еще один момент, который хотелось бы донести до народа. Отдельные лица говорят, что золото Кумтора разворовывается. Хочу на это ответить, что с Кумтора ни то, что один килограмм золота, даже один грамм никто не сможет своровать. Там на каждом пункте будут расписываться по 5-10 человек. Каждый грамм будет взвешиваться на весах. Кроме того, весь процесс будет проходить в рамках цифровизации и будет находиться под видеонаблюдением", - заявил Садыр Жапаров.

Он отметил, что, помимо разработки самого Кумтора, есть и ряд других важнейших процессов, таких как ГСМ, запасные части, питание и так далее.

"Вот здесь возможно хищение. Когда Кумтор перешел к нам, я отправил туда Счетную палату. В ходе проверок было установлено, что некоторые материалы закупались по более дорогой стоимости, чем рыночная цена. Именно поэтому нам пришлось сменить руководителя Кумтора и донести до нового главы, что отныне государство будет контролировать все на месторождении и что они будут отвечать за каждый тыйын. В свою очередь рабочая группа во главе с Генеральной прокуратурой будет далее проводить там проверки. Я дал им месяц времени. Итоги проверок сообщим народу. Нам нечего скрывать от общества", - резюмировал президент.