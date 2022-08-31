Ежегодно День независимости КР будет проводиться в каждой области

Отныне мы намерены сделать традицией ежегодное торжественное проведение Дня независимости в каждой области. Подобный шаг повысит сплоченность наших людей, проживающих во всех регионах страны, укрепит их единство и взаимоотношения", - отметил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, в своей поздравительной речи на торжественной церемонии поднятия государственного флага по случаю 31-й годовщины независимости страны.

Глава государства отметил, что в этом году торжественно отмечается 31-я годовщина независимости на джайлоо Чункурчак и поднимается на вершине горы 31-метровый флаг страны.

"Наше красное знамя было символом единства и согласия - как и в древние времена, так и в сегодняшние дни. Кыргызы всегда высоко поднимали свой флаг, когда добивались успеха и победы. Высоко реющий флаг укрепляет чувство любви к Родине и гражданственность. Конечно, в нашей 3000-летней истории 31 год - это мгновение. В истории народа происходили значительные достижения - создавался великий Кыргызский каганат.

Временами народ переживал состояние упадка, у нас отбирали свободу, и мы находились на грани распада. Словом, кыргызы столкнулись со многими историческими испытаниями. Однако многие народы, издревле живших бок о бок с кыргызами, исчезли, оставшись лишь на страницах истории. Только гордый народ, который всегда борется за свободу, заслуживает счастья быть свободным! В этот день, мы не забудем наших мужественных предков, которые жаждали и боролись за свободу Кыргызстана!

Помнить отцов, как Байтик баатыр, которые упорно боролись за независимость народа, - священный долг!

Наши героические предки осознавали значение государственности и независимости, и используя ход истории, заботились о будущем потомков, приближая сегодняшний день. Мы всегда будем отдавать дань уважения духу предков, оставивших нам богатую историю, насчитывающую более 3 тысяч лет!

На нашей благодатной земле в мире и согласии проживают представители более восьмидесяти национальностей. Самое главное богатство нашего свободолюбивого народа - это наше единство.

Чтя традиции предков, мы должны как зеницу ока беречь дружбу, согласие и взаимопонимание", - отметил Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что каждый гражданин страны вне зависимости от своего этноса или религии обладает равными правами и обязанностями. Единый народ Кыргызстана, который вместе растит детей, вместе отмечает праздники и вместе встречает трудности.

"Когда беда приходит к кому-то в дом, то нет более дружного и заботливого народа, чем мы. Мы всегда спешим на помощь друг к другу. На каждой улице, в каждой общине, на селе и в городе - все кыргызстанцы живут сегодня в мире и согласии. Каждый из нас должен не только беречь это спокойствие, но и активно укреплять взаимопонимание, дружбу и благоденствие на нашей земле.

Сегодня мы отмечаем наш общий, самый главный праздник - 31 августа. Это не только День нашей независимости, но и праздник дружбы и единства многонационального народа Кыргызстана", - отметил Президент Садыр Жапаров.