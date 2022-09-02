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В ШОС и ЕАЭС может измениться валютная политика

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- Светлана Лаптева
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Для читателей vb.kg мы попросили рассказать о вопросах валютной повестки ШОС и ЕАЭС, которые предполагается обсуждать на Самаркандском саммите ШОС в сентябре 2022, кандидата политических наук, доцента, заместителя заведующего кафедрой "Международные отношения, история и востоковедение" Уфимского государственного нефтяного технического университета, руководителя сектора изучения этнополитики и конфликтологии центра геополитических исследований "Берлек-Единство" в Уфе Артура Сулейманова.

"Валютная повестка ШОС и ЕАЭС, как правило, сводится к обсуждению дедолларизации и переходу на расчёты в национальных валютах. По крайней мере, такие разговоры в последние десять лет ведутся периодически и привлекают внимание экспертов. Но если раньше такой сценарий казался маловероятным в обозримой перспективе, то сейчас ситуация меняется. И здесь важно выделить общую заинтересованность в ослаблении зависимости от доллара и укреплении национальных валют. Индия заинтересована в ослаблении зависимости от американской валюты с экономической точки зрения причины: доля экспорта в США составляет около 15 процентов и импорта 5 процентов. При этом более 80% расчётов по экспорту и импорту осуществляется в американских долларах", - говорит эксперта.

По словам Сулейманова, Россия и Китай ещё после мирового финансового кризиса 2009 года предложили создать международную резервную валюту.

"Однако на тот момент полного понимания по этому вопросу не было. Сейчас ситуация переходит в новую плоскость, когда действительно можно перейти к более детальной проработке валютной повестки. Отдельно отмечу, что во внутренних расчётах между Россией и Китаем американский доллар ещё по итогам 2021 года заметно просел и составил не более одной трети от общей суммы сделок. Вероятнее всего, в 2022 году тенденция дедолларизации двухсторонних расчётов продолжится и американская валюта будет постепенно выдавлена", - отмечает он.

По мнению аналитика, на сегодняшний момент наиболее безболезненно отказаться от доллара (или как минимум снизить зависимость) из стран ШОС могут Россия, Китай и Индия.

"Поскольку экономики этих государств могут быстрее адаптироваться к валютным изменениям. В тоже время коллективная мотивация к дедолларизации, подкреплённая последствиями пандемии и экономическими рисками на фоне санкционного давления Запада, приобретает практическое значение", - считает эксперт.

Дедолларизация и новая резервная валюта позволяют:

  1. защитить средства компаний (валютные счета) от заморозки при санкциях;
  2. обслуживать внешний долг и производить взаиморасчёты между дружественными государствами;
  3. диверсифицировать глобальную и региональную экономику в сторону развивающихся рынков;
  4. расширить возможности и потенциал расчётов в национальных валютах, то есть укрепить экономический суверенитет развивающихся государств;
  5. разгрузить мировую экономику и центральные банки за счёт появления резервных валют."


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URL: https://www.vb.kg/422048
Теги:
валюта, Россия, Кыргызстан, ШОС
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